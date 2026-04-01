"Зеленски мисли само на себе и окренуће се против својих спонзора"

Извор:

СРНА

01.04.2026 15:56

Мариа Захарова
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Све земље које подржавају предсједника Украјине Владимира Зеленског требају да запамте да он мисли само на себе и да ће окренути оружје против својих спонзора, рекла је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

Она је на брифингу нагласила да ће Зеленски спасити само своју кожу, у сваком смислу те ријечи, те да ће подметати свима, уништити све и извршити терористичке нападе на било коју земљу и било који народ.

"Сви који се ослањате на њега и шаљете му новац и оружје, треба да запамтите и будете свјесни да ће се он, прије свега, окренути против вас", поручила је Захарова.

Прочитајте више

Захарова: Показало се да се Запад се мијеша у мађарске изборе

Свијет

Захарова: Показало се да се Запад се мијеша у мађарске изборе

4 д

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

1 седм

0
Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Њемачка без руских енергената на ивици катастрофе

2 седм

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Умјесто да преговарају за столом, подвукли су под сто

2 седм

0

Више из рубрике

Марко Рубио

Свијет

Рубио: Близу завршетак операције у Ирану

4 д

0
Трамп: Ирански лидер затражио примирје

Свијет

Трамп: Ирански лидер затражио примирје

4 д

0
Краљ Чарлс

Свијет

"Краљ Чарлс треба да чује како су моћни људи изневјерили Епстинове жртве"

4 д

0
Иранска ракета Корамшар-4

Свијет

Иран оштро запријетио земљи на Балкану

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

20

Земљотрес јачине 4,6 степени погодио Грчку

07

12

Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

