"Зеленски мисли само на себе и окренуће се против својих спонзора"

Извор:
СРНА
Коментари:0
Све земље које подржавају предсједника Украјине Владимира Зеленског требају да запамте да он мисли само на себе и да ће окренути оружје против својих спонзора, рекла је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
Она је на брифингу нагласила да ће Зеленски спасити само своју кожу, у сваком смислу те ријечи, те да ће подметати свима, уништити све и извршити терористичке нападе на било коју земљу и било који народ.
"Сви који се ослањате на њега и шаљете му новац и оружје, треба да запамтите и будете свјесни да ће се он, прије свега, окренути против вас", поручила је Захарова.
Свијет
4 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
2 седм0
Најновије
Најчитаније
07
20
07
12
07
05
06
58
06
54
Тренутно на програму