Рубио: Близу завршетак операције у Ирану

Сједињене Државе су близу завршетка војне операције против техеранског режима, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
- Испред смо планираног рока за сва четири циља и видимо крај. Није данас, није сутра, али долази - рекао је Рубио за "Фокс њуз".
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је раније да су разговори Вашингтона и Техерана били веома позитивни и продуктивни, те одложио нападе на иранску енергетску инфраструктуру.
Специјални изасланик САД Стив Виткоф изјавио је прошле седмице да је Ирану, преко Пакистана, достављен мировни план од 15 тачака, који је, како каже, наишао на позитивне реакције.
