Иран оштро запријетио земљи на Балкану

Министарство спољних послова Ирана послало је ноту бугарској амбасади у Техерану, у којој позива на уздржавање од било каквих активности у пружању подршке САД.
То укључује и америчке авионе стациониране на аеродрому "Васил Левски", јављају бугарски медији.
Према упозорењу, Иран задржава право да предузме све неопходне мере за заштиту свог суверенитета, преносе "Новините".
"Нажалост, упркос изјавама бугарских власти да је распоређивање више авиона-цистерни за гориво на међународном аеродрому 'Васил Левски' дио планиране војне вјежбе, као и присуство америчке ратне авијације (12 авиона), они се користе за подршку и допуну горива бомбардера у заједничкој америчко-ционистичкој агресији против Републике Иран", наводи се у иранском саопштењу.
Иран је саопштио да задржава право да предузме све мјере за заштиту својих националних интереса.
"Зашто нелегитимни Андреј Ђуров крије ову информацију? Шта чекамо, да падне балистичка ракета? Она стиже за девет минута", изјавио је Станислав Балабанов из странке ИТН (Има такав народ), који је објавио садржај ноте.
Он је затражио да привремени премијер Андреј Ђуров буде смијењен и замијењен новим, преноси "Танјуг".
