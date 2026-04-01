Лукашенко: Минск не жели рат, али се припрема за њега

Бјелорусија не жели рат, али се припрема за њега, изјавио је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко.
"Не може бити мир. Ми се припремамо за рат. Али људи треба да схвате да смо ми у потпуности против рата", нагласио је Лукашенко на састанку организованом ради прегледа резултата свеобухватне инспекције војске.
Отац монструм силовао малољетну кћерку: Ево колику казну је добио
Према његовим ријечима, бјелоруски официри и војници су против рата, јер "знају како рат изгледа".
"Ми не желимо рат, али је поента да ћемо одговорити ако неко одлучи да нас гледа кроз нишан. Припремамо се за то", рекао је Лукашенко за РИА Новости.
