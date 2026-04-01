Logo
Large banner

Лукашенко: Минск не жели рат, али се припрема за њега

Аутор:

АТВ
01.04.2026 12:19

Коментари:

0
Лукашенко: Минск не жели рат, али се припрема за њега
Фото: Танјуг/АП

Бјелорусија не жели рат, али се припрема за њега, изјавио је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко.

"Не може бити мир. Ми се припремамо за рат. Али људи треба да схвате да смо ми у потпуности против рата", нагласио је Лукашенко на састанку организованом ради прегледа резултата свеобухватне инспекције војске.

Према његовим ријечима, бјелоруски официри и војници су против рата, јер "знају како рат изгледа".

"Ми не желимо рат, али је поента да ћемо одговорити ако неко одлучи да нас гледа кроз нишан. Припремамо се за то", рекао је Лукашенко за РИА Новости.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Лукашенко

Бјелорусија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner