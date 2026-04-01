Трамп: Ирански лидер затражио примирје

СРНА
Нови ирански лидер затражио је од САД прекид ватре, саопштио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Нови предсједник иранског режима, далеко мање радикализован и далеко интелигентнији од својих претходника, управо је затражио од САД прекид ватре" објавио је Трамп на мрежи "Social truth".
Он је навео да ће Вашингтон то размотрити "када Ормуски мореуз буде отворен, слободан и чист".
"До тада, Иран бацамо у заборав или, како кажу, назад у камено доба", нагласио је Трамп.
