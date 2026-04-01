Logo
Large banner

Извор:

СРНА

01.04.2026 15:22

Коментари:

0
Трамп: Ирански лидер затражио примирје
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Нови ирански лидер затражио је од САД прекид ватре, саопштио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Нови предсједник иранског режима, далеко мање радикализован и далеко интелигентнији од својих претходника, управо је затражио од САД прекид ватре" објавио је Трамп на мрежи "Social truth".

Он је навео да ће Вашингтон то размотрити "када Ормуски мореуз буде отворен, слободан и чист".

"До тада, Иран бацамо у заборав или, како кажу, назад у камено доба", нагласио је Трамп.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

12

Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner