Сутра ванредна сједница УИО о граничном прелазу Градишка

Аутор:

АТВ
01.04.2026 14:54

Коментари:

0
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање сутра би на ванредној сједници у Бањалуци требало да поново разматра приједлог измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији у УИО који се односи на Гранични прелаз у Градишци.

Управни одбор УИО БиХ још није усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО којима се омогућава почетак рада на новоизграђеном граничном прелазу Градишка, јер је у више наврата против био Зијад Крњић, члан Управног одбора из реда експерата којег именује Влада Федерације БиХ.

Привредна комора Републике Српске саопштила је средином марта да је ангажовала адвокатски тим који разматра могућност подношења кривичне пријаве Крњића и захтјева за надокнаду штете коју су претрпјели привредници, а трошкове сноси и БиХ због неотварања тог прелаза.

Сједница.webp

