Шта је све усвојено на сједници Владе Српске

Влада Републике Српске донијела је данас, на 4. сједници у Бањалуци, Одлуку о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата.
Разлог за доношење ове одлуке огледа се у потреби ублажавања економских посљедица раста цијена нафтних деривата, који директно утичу на трошкове живота грађана и пословање привредних субјеката.
Увођењем поврата дијела акциза на нафтне деривате омогућава се директна финансијска подршка становништву, чиме се доприноси очувању ликвидности заштити животног стандарда грађана.
Предложеним рјешењем утврђено је да се остварује право на умањење малопродајне цијене нафтних деривата у износу од 0,10 КМ по литру на територији Републике Српске, при куповини у једном од малопродајних објеката овлашћених дистрибутера нафтних деривата за физичка и правна лица у Републици Српској.
Влада је донијела Одлуку о висини и начину исплате накнаде за здравствени додатак за 2026. годину.
Износ бруто накнаде за здравствени додатак одређује се у износу од 410,00 КМ мјесечно.
Народна Скупштина Републике Српске је на 37. посебној сједници одржаној 30. 3. 2026. године, усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске.
Чланом 5. став 6. Закона прописано је да ће Влада Републике Српске донијети Одлуку о висини и начину исплате накнаде за здравствени додатак за 2026. годину.
Средства за финансирање бруто накнаде за здравствени додатак из ове одлуке обезбјеђују се из прихода јавне здравствене установе, а за календарску 2026. годину се износ недостајућих средстава обезбјеђује из буџета Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
За спровођење ове одлуке потребна су финансијска средства у процијењеном износу од 43.000.000,00 КМ, која је потребно обезбједити у оквиру буџета јавних здравствених установа у Републици Српској, односно у буџету Фонда здравственог осигурања Републике Српске за 2026. годину у недостајућем дијелу.
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о приоритетном капиталном пројекту "Рехабилитација дијела пута Источни Мостар - Невесиње" који је за Општину Источни Мостар од стратешког значаја.
Улагањем у путну комуникацију омогућили би се бољи услови живота за становништво на територији Општине, економски напредак и смањење миграције сеоског становништва. Из наведеног је Влада Републике Српске усвојила закључак да ће у складу са могућностима на позицији Јавне инвестиције бити обезбијеђено 800.000 КМ.
Влада Републике Српске прихватила је и Информацију о капиталном пројекту на подручју општине Невесиње. Имајући у виду да ова општина нема сопствених средстава како би реализовала битне капиталне пројекте у овој општини, те како би се дао допринос привредном и друштвеном развоју локалне заједнице и омогућили квалитетнији услови за живот грађана, Влада је усвојила закључак да се у Буџету у складу са могућностима обезбиједи 800.000 КМ за школске објекте, 800.000 КМ за путну инфраструктуру, док ће за водоводну инфраструктуру из јавних инвестиција бити обезбијеђено 400.000 КМ.
Прихваћена је и Информација о подршци у финансирању капиталних пројеката у општини Источни Стари Град с циљем веће безбједности у саобраћају, те стварање повољног амбијента на овом дијелу општине.
Усвојен је закључак да се за пројекте "Изградња локалног пута Довлићи пруга-бициклистичка стаза", из јавних инвестиција обезбиједи износ од 500.000 КМ, а за пројекат "Фекална канализација у Спортско-рекреативном комплексу Брус", да се обезбиједи 500.000 КМ из средстава јавних инвестиција. Пројекат је од значаја имајући у виду да на овом дијелу нема расвјетних тијела, а евидентна је изградња туристичких и стамбених објеката чиме је повећана фреквенција туриста и локалног становништва.
Влада Републике Српске прихватила је и Информацију о подршци капиталном пројекту на подручју Општине Источно Ново Сарајево која се обратила Влади Републике за обезбјеђење средстава за завршетак градње нове основне школе. Из буџетских средстава за Јавне инвестиције за изградњу и опремање основне школе од 2022. до 2025. године одобрена су средства у укупном износу од 4.935.000 КМ. Међутим, за потпуну реализацију пројекта изградње основне школе и њено пуштање у рад, неопходно је у склопу објекта школе изградити и фискултурну салу, за шта је потребно још 1.750.000 КМ. У складу с тим, Министарство финансија би у наредном периоду у Буџету Републике Српске требало да обезбиједи средства за реализацију пројекта у износу од 1.750.000 КМ.
На данашњој сједници прихваћена је и Информација о приоритетном капиталном пројекту у области инфраструктуре у општини Мркоњић Град и усвојила закључак да се у складу са могућностима на позицији јавне инвестиције у Буџету Републике Српске обезбиједи укупно 5.500.000 КМ.
Општина Мркоњић Град обратила се Министарству финансија Републике Српске са Молбом за обезбјеђење средстава за реализацију капиталних инфраструктурних пројеката: асфалтирање градских улица у урбаном подручју, асфалтирање сеоских путева, санацију и реконструкцију постојећих путева у градским и сеоским подручјима, изградњу неопходне помоћне путне инфраструктуре (санација клизишта, изградња потпорних зидова, пропуста, ригола и сл.), као и насипање сеоских категорисаних и некатегорисаних путева.
Влада је прихватила и Информацију о подршци инфраструктурним пројектима на подручју општине Сребреница. Усвојеним закључком планирано је да се из јавних инвестиција издвоји 500.000 КМ за реализацију више инфраструктурних пројеката од значаја за развој општине, унапређење инфраструктуре и квалитета живота грађана на подручју општине Сребреница.
На сједници је усвојена и Информација о подршци пројектима у општини Рибник, те је закључено да је потребно на позицији Јавне инвестиције издвојити 50.000 КМ за уређење инфраструктуре Споменика природе "Јаме Ледана", који је проглашен спомеником природе, као и за реализацију пројекта изградње нових и реконструкције постојећих локалних путева у општини Рибник износу од 1.000.000 КМ.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о обезбјеђењу финансијских средстава за реализацију "Пројекта адаптације унутрашњости постојећег објекта Академије умјетности и Центра за подршку студентима са инвалидитетом (Објекат бр. 8)", у Бањалуци.
Задужују се Министарство финансија и Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање да обезбиједе финансијска средства у износу од 1.500.000 КМ са ПДВ-ом за реализацију наведеног пројекта.
Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање да прати реализацију пројекта и да о предузетим активностима редовно обавјештава Владу.
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о активностима на реализацији Пројекта изградње магистралног гасовода Шепак-Нови Град.
Имајући у виду значај пројекта, Влада је сагласна да се средства за реализацију истог, у износу од 1.029.477.150 КМ, обезбиједе из Буџета Републике Српске.
Наведени износ не обухвата трошкове рјешавања имовинско – правних односа који ће бити накнадно утврђени током поступка експропријације.
За реализацију закључка задужују се Министарство финансија и Министарство енергетике и рударства, а за реализацију пројекта у складу са прописима задужује се "Сарајево-гас" а. д. Источно Сарајево.
Пројект изградње магистралног гасовода Шепак-Нови Град се састоји од три фазе. Прва фаза обухвата изградњу примарног магистралног гасовода Шепак-Бањалука. Друга фаза обухвата изградњу прикључних гасовода, према градовима и општинама које су на траси. Планирана је гасификација 18 општина дуж трасе магистралног гасовода. Трећа фаза обухвата изградњу магистралног гасовода Бањалука-Нови Град.
Планирана дужина трасе двосмјерног гасовода је око 500 километара.
Гледајући на пројекат у ширем контексту, продаја природног гаса као еколошки прихватљивог енергента утицаће позитивно на смањење потрошње електричне енергије, а тиме се отвара могућност продаје вишка електричне енергије по много вишим цијенама од оних које плаћа конзум.
Изградњом магистралног гасовода и гасификацијом поменутих општина створиће се услови за развој индустријских зона, што даје могућност отварања производних погона који ће користити природни гас у терхмолошке сврхе, а прије свега омогућити запошљавање квалификоване радне снаге. Употребом природног гаса у сврху топлификације смањује се ниво емисије штетних гасова и заштита животне средине.
Изградња гасовода са пратећом надземном инфраструктуром је капитална инвестиција и једна од највећих у овом дијелу Републике Српске. Имплементацијом овог пројекта осигураће се нови примарни извор енергије, што ће додатно омогућити оптимизацију избора најекономичнијег облика коришћења примарне енергије за домаћинства и индустријске потрошаче у сјеверозападном дијелу Републике Српске.
Влада је утврдила Нацрт закона о инфраструктури геопросторних података Републике Српске.
Овим законом уређује се успостављање, развој, управљање, одржавање и коришћење инфраструктуре геопросторних података Републике Српске, субјекти инфраструктуре геопросторних података Републике Српске, права, обавезе и међусобна сарадња субјекта инфраструктуре геопросторних података Републике Српске, финансирање, мрежни сервиси, приступ геопросторним подацима, надзор над спровођењем овог закона, прекршајне одредбе и друга питања од значаја за функционисање и унапређење геопросторних података Републике Српске.
Циљеви овог закона су да се обезбиједи ефикасно управљање, размјена и коришћење геоподатака у Републици Српској, омогући интероперабилност и повезивање скупова и сервиса геоподатака различитих субјеката, у складу са важећим техничким стандардима, осигура доступност, прецизност, поузданост и актуелност геоподатака за потребе јавне управе, привреде, науке и грађана, унаприједи доношење одлука заснованих на подацима, посебно у области просторног уређења, заштите животне средине, саобраћаја, безбједности, управљања ризицима и других сектора од јавног интереса, успостави усклађеност са директивом ИНСПИРЕ и другим релевантним прописима Европске уније у области просторних података и дигиталне управе, подстакне отвореност података и дигитална трансформација јавне управе у Републици Српској.
Влада је донијела Одлуку о утврђивању општег интереса за потпуну експропријацију непокретности у сврху изградње водопривредних објеката одбране од поплава у Граду Приједор.
