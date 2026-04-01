Благојевић: Сарајево под утицајем Ирана брани Србима да буду хришћани

Аутор:АТВ
Политичко Сарајево, под утицајем Ирана, ускраћује Србима хришћанима слободу вјероисповијести у срцу Европе, оцијенио је Род Благојевић, бивши гувернер Илиноиса и близак сарадник америчког предсједника САД Доналда Трампа.
Он је на Иксу објавио видео-снимак из архиве консултантске компаније "Ар-Би-Би стратеџис Ел-Ел-Си, у којем се поставља питање да ли политичко Сарајево сада и званично претвара БиХ у исламску земљу, упркос чињеници да већина људи који живе у БиХ нису муслимани, већ хришћани".
У снимку се скреће пажња на то да Министарство иностраних послова у Савјету министара замјењује дипломатију исламском идеологијом.
"Министар спољних послова у Савјету министара Елдин Конаковић је недавно био домаћин ифтара и том приликом је позвао стране дипломате на рамазан", вјерски догађај у државним институцијама, на највишем нивоу - наводи наратор снимка.
У објављеном снимку скренута је пажња и на то да Министарство подржава само вјерске интересе Бошњака.
"Примјера има на претек. Петком, који је по закону редован радни дан у БиХ, они одбијају да пруже било какве услуге, јер запослени напуштају радна мјеста и иду у џамију", истиче се у снимку.
Осим тога, наглашена је и чињеница да је БиХ по Уставу секуларна, али да је политичко Сарајево својим поступцима претвара у исламску земљу.
"Муслимански политичари из БиХ тражили су начин да успоставе доминацију над хришћанима још од рата деведесетих година прошлог вијека, када је тадашња демократска администрација САД подржала исламску агенду у БиХ и бомардовала православне Србе", подсјећа се у снимку.
Наратор напомиње да бошњачки политичари покушавају да злоупотребом институција добију оно што нису могли добити током рата.
"Немојте дозволити стварање исламске републике Босне у срцу Европе. Подржите православне Србе тако што ћете раширити причу о дешавањима у БиХ", закључује се у снимку.
Благојевић је уз снимак додао да се додатне информације о поменутој теми могу пронаћи у Министарству правде САД.
The Iranian-influenced Bosnian Government is denying Christian Serbs freedom of worship in Europe.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) March 31, 2026
This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional information is available at the Department of Justice, Washington,DC. pic.twitter.com/6JbU1DOkXH
