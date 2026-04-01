Каран: Излазак на свјетско финансијско тржиште показао снагу институција

АТВ
01.04.2026 13:22

Синиша Каран
Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је Срни да је излазак на међународно финансијско тржиште велики успјех који показује политичку и економску снагу Српске.

"Да бисте изашли на такву врсту берзе ви морате бити кредибилни у економском и политичком смислу. Морате имати стабилност институција. Морате имати и кредибилитет кроз историју такве врсте послова. Они који су против тог процеса злоупотребљавају ово, а и сами су свјесни колики је то успјех", рекао је Каран у интервјуу Срни.

Он је истакао да ништа више не показује геополитички снагу Републике Српске као излазак на међународно финансијско тржиште.

"То значи да вам неко вјерује. То је потврда стабилности, можда највећа. Препознати смо као релевантан фактор. Република Српска је сама изашла не берзу. Ово је верификација исправне политике, дипломатске офанзиве, исправних економских процеса и снаге институција", навео је Каран.

Каран у интервјуу за Срну говори и о политичким и економским кретањима у Републици Српској, будућности БиХ, промјени Устава, као и раду Владе Републике Српске и политичких представника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

