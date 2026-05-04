"СНСД представља Српску у Сарајеву, а опозиција заступа Сарајево у Српској"

Представници СНСД-а у заједничким институцијама ће и даље штитити Устав и представљати Републику Српску у Сарајеву, док опозиција из Републике Српске заступа Сарајево у Републици Српској, изјавио је данас српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"Та прича опозиције неће проћи! Видјели смо јуче, нажалост, инцидент када у Сарајеву фудбалерима из Републике Српске и свим Србима вичу `Убиј Србина`. Али опет ће у Сарајево, као и до сада, долазити борци из Републике Српске који ће бити шампиони", навео је Ковачевић.
Он је, након данашње сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, рекао да је усвојен Закон о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење и истакао да је ријеч о значајном законском рјешењу које је раније консензусом прихваћено у Савјету министара.
"Данас су делегати расправљали о томе ко је заслужан што се данас гласало о овом закону, ко није заслужан, ко је омогућавао, а ко није омогућавао. Закон је предложио Савјет министара", нагласио је Ковачевић.
Ковачевић је подсјетио да се овај закон није нашао данас први пут на дневном реду Дома народа, него шести пут, те да сви они који се бусају да су заслужни што је данас усвојен требало да се сјете да су пет пута прије тога, када је био на дневном реду, чинили све да се сједнице не одрже.
"Да се тај закон не усвоји, јер су све неке друге ствари стављали као приоритет у односу на овај закон и на неке друге законе за које смо имали консензус да их усвојимо", рекао је Ковачевић новинарима и додао да се данас показало да се све може када се жели.
Говорећи о наводима о непостојању кворума на неким сједницама Дома народа, Ковачевић је навео да је то Уставом загарантовано право сваком од три конститутивна народа у БиХ, додајући да је на једној сједници на којој није било кворума предсједавајући дома Кемал Адемовић рекао "имамо општу већину, али немамо кворумску".
"Ако немате кворум, немате никакву већину и могућност да радите. Он /Адемовић/ је давао још неким колегама ријеч, па су они расправљали ко је ту крив, ко није крив, ко је одговоран, ко није одговоран. Ако вам је Устав дао могућност да имате контролу над кворумом, онда вам је Устав одредио и да без вас не постоји већина", подвукао је Ковачевић.
Он је подсјетио да и представници опозиције у Републици Српској на скоро свакој сједници напусте Народну скупштину Републике Српске, али да се засједања настављају и доносе одлуке.
"Оног тренутка када имате кворум, тада можете да причате о већини. Кад немате кворум, не можете да причате о већини. Устав је то дао српском народу, и хрватском и бошњачком народу, да би се српски, хрватски и бошњачки народ могли заштитити", нагласио је Ковачевић.
Процјену о томе када ће да штите српски, хрватски или бошњачки народ, истакао је Ковачевић, доносе они који имају ту могућност, а то у овом случају има СНСД, који штити српски народ, као и ХДЗ који штити хрватски народ.
"И не постоји једна групација унутар бошњачког народа која има ту снагу да на тај начин представља бошњачки народ. Али не смијемо заборавити да су, за разлику, нажалост, од ситуације у Клубу Срба гдје су представници мањине константно заједно са представницима бошњачког народа, они у бошњачком народу јединствени. И да смо имали годину дана ситуацију у Дому народа када је Клуб Бошњака блокирао рад Дома народа само због тога што им се није свиђао приједлог једне тачке и то за нешто на шта нас Устав обавезује", навео је Ковачевић.
