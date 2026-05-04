Јаћимовић у име Додика уручио помоћ породици Горана Николића; Српска не заборавља своје борце

04.05.2026 12:24

Фото: RTRS

Амбасадор БиХ у Сјеверној Македонији Драган Јаћимовић, у име предсједника СНСД-а Милорада Додика, обишао је у Куманову породицу Горана Николића, погинулог борца Војске Републике Српске и уручио им помоћ.

"Република Српска не заборавља своје борце", пренио је Јаћимовић ријечи Милорада Додика, који је већ годинама уз породицу Николић.

Николић је први добровољац из данашње Сјеверне Македоније, који је почетком деведестих година дошао из Куманова да брани српски народ и Републику Српску.

Горан Николић прикључио се Првом батаљону Војне полиције Првог крајишког корпуса Војске Републике Српске.

Николић је у 22. години погинуо на Путниковом брду код Добоја 18. јула 1993. године, а прије погибије већ је био рањаван.

Одликован је Медаљом Милана Тепића и Орденом заслуга за народ, који је уручио тадашњи предсједник Републике Српске Милорад Додик његовој мајци Евдокији Николовски на Светосавској академији у Скопљу 2020. године.

Исте године, улица у Добоју, на иницијативу предсједника Додика, понијела је име Горана Николића.

Николићеве сестре и мајка, које и данас живе у Куманову, са чашћу чувају име свога брата и сина, преноси РТРС

