Пијани возач улетио у стадо оваца, усмртио их 20

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пијани возач налетио је у Барањи на стадо оваца и 20 је усмртио, саопштила је осјечко-барањска полиција.
Педесетједногодишњак возио је аутомобил неприлагођеном брзином водоодбрамбеним насипом па није могао да се заустави на вријеме већ је ударио у стадо оваца које је 54-годишњи власник водио на испашу, навели су из полиције.
Саобраћајна незгода догодила се јуче у близини мјеста Јагодњак, а код возача је утврђено да је имао 1,3 промила алкохола у крви. Њега је полиција задржала у полицијским просторијама до отријежњења, преносе хрватски медији.
Због изазивања саобраћајне незгоде наплаћена му је казна од 130 евра, а биће поднесена и прекршајна пријава јер је возио под утицајем алкохола, који укључује новчану казну од 660 евра, забрану управљања возилом Б категорије на два мјесеца и четири казнена бода, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 д0
Хроника
3 д0
Хроника
5 д0
Хроника
5 д0
Регион
16 ч0
Регион
22 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
12
13
12
12
12
12
12
09
11
53
Тренутно на програму