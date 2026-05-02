Пијани возач улетио у стадо оваца, усмртио их 20

02.05.2026 10:32

Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Пијани возач налетио је у Барањи на стадо оваца и 20 је усмртио, саопштила је осјечко-барањска полиција.

Педесетједногодишњак возио је аутомобил неприлагођеном брзином водоодбрамбеним насипом па није могао да се заустави на вријеме већ је ударио у стадо оваца које је 54-годишњи власник водио на испашу, навели су из полиције.

Саобраћајна незгода догодила се јуче у близини мјеста Јагодњак, а код возача је утврђено да је имао 1,3 промила алкохола у крви. Њега је полиција задржала у полицијским просторијама до отријежњења, преносе хрватски медији.

Због изазивања саобраћајне незгоде наплаћена му је казна од 130 евра, а биће поднесена и прекршајна пријава јер је возио под утицајем алкохола, који укључује новчану казну од 660 евра, забрану управљања возилом Б категорије на два мјесеца и четири казнена бода, преноси Срна.

