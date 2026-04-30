Потврђено из Брисела: Ево ко први са Балкана улази у ЕУ

АТВ

АТВ
30.04.2026 22:30

Фото: АТВ

ЕУ ће у наредним годинама у своје чланство примити прво Црну Гору, а затим Албанију, изјавила је комесар ЕУ за проширење Марта Кос.

"Сада је веома реална могућност да ће ЕУ расти у наредним годинама. У многим дијеловима западног Балкана и даље постоји скептицизам да је чланство у ЕУ заиста могуће. Надам се да ће позитиван примјер Црне Горе и Албаније, која је сљедећа у реду, инспирисати остатак западног Балкана да слиједи исти пут", рекла је она, преноси "Срна".

Добијање статуса кандидата је почетак прилично дугог пута ка чланству у Унији.

Турска је кандидат од 1999. године, Сјеверна Македонија од 2005. године, Црна Гора од 2010. године, а Србија од 2012. године.

Посљедња земља која се придружила ЕУ била је Хрватска, која је постала чланица 2013. године, након процеса дугог десет година.

