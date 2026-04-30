Потврђено из Брисела: Ево ко први са Балкана улази у ЕУ

Аутор:АТВ
Коментари:0
ЕУ ће у наредним годинама у своје чланство примити прво Црну Гору, а затим Албанију, изјавила је комесар ЕУ за проширење Марта Кос.
"Сада је веома реална могућност да ће ЕУ расти у наредним годинама. У многим дијеловима западног Балкана и даље постоји скептицизам да је чланство у ЕУ заиста могуће. Надам се да ће позитиван примјер Црне Горе и Албаније, која је сљедећа у реду, инспирисати остатак западног Балкана да слиједи исти пут", рекла је она, преноси "Срна".
Градови и општине
Добијање статуса кандидата је почетак прилично дугог пута ка чланству у Унији.
Турска је кандидат од 1999. године, Сјеверна Македонија од 2005. године, Црна Гора од 2010. године, а Србија од 2012. године.
Посљедња земља која се придружила ЕУ била је Хрватска, која је постала чланица 2013. године, након процеса дугог десет година.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
7 ч0
Регион
9 ч0
Регион
10 ч0
Регион
11 ч2
Најновије
23
24
23
18
23
18
23
01
23
01
Тренутно на програму