Погинуо бивши црногорски фудбалер

Младен Мађо Калуђеровић, некадашњи фудбалер Зете и Дечића, погинуо је јуче, 2. маја у 44. години живота у Плавничком каналу на Скадарском језеру.
До несреће је дошло, како јављају црногорски медији, приликом превртања пловила, а Зећани се опраштају од свог суграђанина.
"Ведар дух, поштење и част су епитети који су се везивали за Мађа, а то је било познато свима који су га знали", преноси портал Зета.
У клубу са Трешњице Калуђеровић је такође оставио велики траг.
"Као фудбалер ФК Зета бранио је њене боје спартански, пожртвовано и с пуно љубави. Био је увијек међу омиљеним људима у сваком друштву. Свој, нажалост, кратак живот окончао је трагично и иза себе оставио породицу, међу њом и два поносна сина Михајла и Павла. Почивај у миру Мађо, Зета те неће заборавити”, саопштено је из ФК Зета.
И у Тузима се опраштају од Калуђеровића.
"Као играч ФК Дечића носио је плаво-бијели дрес с поносом, срцем и поштовањем, као да је рођени Тузанин и дијете клуба. Такви људи никада не умиру - остају у срцима свих који су их вољели и поштовали. Вјечна ти слава и хвала за све, легендо Дечића и Зете. Нека ти је лака црногорска земља", саопштено је из Дечића.
