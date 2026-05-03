Наоружајте се стрпљењем! Колоне на границама све дуже

Аутор:АТВ
Коментари:0
Гужве на граничним прелазима у БиХ данас не јењавају, вишечасовна чекања у километарским колонама забиљежена су граници са Хрватском, Србијом и Црном Гором.
На граничном прелазима Рача, Градишка и Каменско дуге колоне возила чекају у оба смјера, на излазу и на улазу у БиХ.
Дуге колоне возила су на излазу из БиХ на граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток, Костајница, Козарска Дубица, Градина, Нови Град, Брод, Орашје, Брчко, Шамац и Свилај према Хрватској, те на Павловића мосту према Србији.
У колонама се чека на улазу у БиХ на граничним прелазима Делеуша и Хум из Црне Горе, а из Хрватске на прелазима Дољани, Бијача, Горица, Осоје, Присика, Црвени Грм и Звирићи.
На осталим граничним прелазима путничка возила за сада не чекају дуже од 30 минута.
Хрватски ауто-клуб је саопштио да на улазу у Хрватску из правца БиХ преко граничног прелаза Велика Кладуша возила чекају чак шест часова, а на граничним прелазима Хаџин Поток и Двор по пет часова.
Четири часа чека на граничним прелазима Стара Градишка - Градишка, Хрватска Дубица - Козарска Дубица, Хрватска Костајница - Костајница и Свилај.
Нешто краћа чекања од два часа су на прелазу Славонски Шамац, а по сат и по на прелазима Славонски Брод - Брод, Жупања - Орашје и Јасеновац - Доња Градина.
На излазу из Хрватске ка БиХ најдуже се чека на граничном прелазу Стара Градишка, три часа, док су задржавања на прелазу Хрватска Костајница до 30 минута, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
14 ч0
Друштво
2 д0
Друштво
3 д0
Свијет
1 седм3
Најновије
22
21
22
11
21
55
21
48
21
48
Тренутно на програму