Наоружајте се стрпљењем! Колоне на границама све дуже

АТВ
03.05.2026 19:52

Гранични прелаз Градишка
Гужве на граничним прелазима у БиХ данас не јењавају, вишечасовна чекања у километарским колонама забиљежена су граници са Хрватском, Србијом и Црном Гором.

На граничном прелазима Рача, Градишка и Каменско дуге колоне возила чекају у оба смјера, на излазу и на улазу у БиХ.

Дуге колоне возила су на излазу из БиХ на граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток, Костајница, Козарска Дубица, Градина, Нови Град, Брод, Орашје, Брчко, Шамац и Свилај према Хрватској, те на Павловића мосту према Србији.

У колонама се чека на улазу у БиХ на граничним прелазима Делеуша и Хум из Црне Горе, а из Хрватске на прелазима Дољани, Бијача, Горица, Осоје, Присика, Црвени Грм и Звирићи.

На осталим граничним прелазима путничка возила за сада не чекају дуже од 30 минута.

Хрватски ауто-клуб је саопштио да на улазу у Хрватску из правца БиХ преко граничног прелаза Велика Кладуша возила чекају чак шест часова, а на граничним прелазима Хаџин Поток и Двор по пет часова.

Четири часа чека на граничним прелазима Стара Градишка - Градишка, Хрватска Дубица - Козарска Дубица, Хрватска Костајница - Костајница и Свилај.

Нешто краћа чекања од два часа су на прелазу Славонски Шамац, а по сат и по на прелазима Славонски Брод - Брод, Жупања - Орашје и Јасеновац - Доња Градина.

На излазу из Хрватске ка БиХ најдуже се чека на граничном прелазу Стара Градишка, три часа, док су задржавања на прелазу Хрватска Костајница до 30 минута, преноси Срна.

