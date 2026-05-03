Хаос на граничним прелазима: Колоне аута након првомајских празника

Аутор:АТВ
Коментари:0
Велики број грађана Босне и Херцеговине који је првомајски празник одлучио провести на хрватској обали данас се враћа кући.
Због тога су од подневних сати биљеже колоне на јужним границама БиХ и путевима који воде од Херцеговине ка унутрашњости БиХ, а то је посебно изражено на подручју Коњица.
Појачан је интезитет саобраћаја на већини путева ,посебно на граничним прелазима.
Најдужа чекања на излазу из БиХ биљеже се на ГП:
Градишка, Градина, Костајница, Козарска Дубица, Нови Град, Брод, Велика Кладуша, Изачић, Свилај, Орашје, Брчко, Хаџин Поток, Присика, Рача, Каракај, Вардиште и Зупци, саопштено је из АМС РС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
16
15
16
12
16
06
16
00
15
53
Тренутно на програму