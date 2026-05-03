Logo
Large banner

Хаос на граничним прелазима: Колоне аута након првомајских празника

Аутор:

АТВ
03.05.2026 14:11

Коментари:

0
Појачан је интезитет саобраћаја на већини путева ,посебно на граничним прелазима.
Фото: AMSRS

Велики број грађана Босне и Херцеговине који је првомајски празник одлучио провести на хрватској обали данас се враћа кући.

Због тога су од подневних сати биљеже колоне на јужним границама БиХ и путевима који воде од Херцеговине ка унутрашњости БиХ, а то је посебно изражено на подручју Коњица.

Појачан је интезитет саобраћаја на већини путева ,посебно на граничним прелазима.

Најдужа чекања на излазу из БиХ биљеже се на ГП:

Градишка, Градина, Костајница, Козарска Дубица, Нови Град, Брод, Велика Кладуша, Изачић, Свилај, Орашје, Брчко, Хаџин Поток, Присика, Рача, Каракај, Вардиште и Зупци, саопштено је из АМС РС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АМС РС

гужве на граници

Градишка

Колоне возила

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Каиш хлаче пантаоне

Друштво

Исповијест оца осмогодишњег д‌јечака: Старац га је ударио каишем у џамији, па му пријетио да ће га убити

2 ч

0
Ухваћена велика змија

Друштво

Оставили отворен прозор: Умјесто свјежег ваздуха у собу им кренула улазити велика змија

3 ч

0
Везао пса за ауто и вукао га кроз град

Друштво

Узнемирујуће! Везао пса за ауто и вукао га кроз град!

4 ч

0
Отишли пензионери из Власенице у Бању

Друштво

Захваљујући подршци Владе, бесплатна бања за 44 пензионера

4 ч

0

  • Најновије

16

15

Песков: Цијене нафте порашће још више

16

12

Брод са 1.9 милиона барела иранске нафте неопажено прошао поред америчке морнарице

16

06

Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

16

00

"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

15

53

Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner