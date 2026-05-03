Узнемирујуће! Везао пса за ауто и вукао га кроз град!

Аутор:АТВ
На Фајсбук страници Шибенске шапе објављен је узнемирујући видео снимак, који приказује пса завезаног за аутомобил. На видеозапису се види како док аутомобил вози, пас трчи за њим.
Иако није објављено када је тачно снимак настао, на страници наводе да је све снимљено данас.
Фајсбук страница је прво објавила фотографије пса, уз напомену да је пронађен како лута градом с ланцем.
Касније су објавили и снимак пса завезаног за аутомобил.
"Ово је ДНО ДНА. Власник је дошао по пса којег смо малоприје објавили. Тражимо од надлежних да хитно реагирају.Ово је недопустиво ", стоји у објави.
