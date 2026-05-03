Logo
Large banner

Грчка обуставља ЕЕС систем за српске туристе

Аутор:

АТВ
03.05.2026 13:42

Коментари:

0
Грчка обуставља ЕЕС систем за српске туристе

ЕЕС (Entry/Exit System) биће суспендован за грађане Србије, примјењиваће се у ноћним сатима и неће утицати на додатне гужве, потврдила је генерална конзулка Србије у Солуну Јелена Вујић Обрадовић за Прву телевизију.

Према ријечима конзулке Обрадовић, иако неће бити званичног писаног документа који би потврдио суспензију ЕЕС система између Грчке и Србије, постоје чврста обећања и увјеравања. Ова увјеравања темеље се на традиционално добрим односима двије земље, што даје наду да ће се ова мјера спровести.

Како ће путовати Срби у Грчку овог љета?

Одговор доноси генерална конзулка

Конзулка Обрадовић је појаснила да Грчка највјероватније неће формално суспендовати нови систем уласка у Европску унију за грађане Србије. Ипак, очекује се његова практична обустава током цијелог љета, а све са циљем да се избјегну велике гужве и застоји на граничним прелазима, који су у шпицу сезоне уобичајени.

"Од 1. јуна до 30. августа биће суспендован за грађане Србије. Примјењиваће се у ноћним сатима, али неће утицати на додатне гужве", нагласила је Обрадовић, пружајући конкретне датуме и детаље примјене.

Мање гужве на грчким границама: Договор о ЕЕС систему пред љето

Исти став дијели и директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије (Јута), Александар Сеничић. Он је недавно изјавио да је Грчка српској делегацији на састанку усмено обећала да током љетње туристичке сезоне неће доћи до потпуне примјене ЕЕС система на границама за држављане Србије.

"Предузели смо конкретне кораке и имали плодоносне састанке са грчким званичницима. Крајем маја ћемо имати састанак на високом нивоу у Атини, а претходно у Солуну са директором граничне полиције. Са њим очекујемо договор о отварању максималног броја прелаза и проширењу трака – са шест на десет, уз додатне траке за аутобусе. Циљ је један: убрзати проток путника у шпицу сезоне", детаљно је објаснио Сеничић за Прву телевизију, показујући проактиван приступ.

Шта је заправо ЕЕС систем?

Важно је подсјетити да је ЕЕС нови дигитални систем контроле уласка у Шенген зону. Он подразумијева узимање биометријских података путника, попут отисака прстију и фотографисања, чиме се замјењује досадашње, мање ефикасно печатирање пасоша. Његова привремена обустава ове љетње сезоне значајно ће поједноставити процедуре за све српске туристе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЕЕС Систем

ЕЕС

Грчка

Европска унија

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опет дуга чекања у колонама: Велике гужве на излазима из БиХ

Друштво

Опет дуга чекања у колонама: Велике гужве на излазима из БиХ

8 ч

0
Снимак хаоса са граничних прелаза: "Чекао сам шест сати, нисам се помакао"

Друштво

Снимак хаоса са граничних прелаза: "Чекао сам шест сати, нисам се помакао"

1 д

2
ГП Градишка

Друштво

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

2 д

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Србија

ЕУ уводи апликацију која олакшава прелазак границе по ЕЕС систему

4 д

0

Више из рубрике

Београд, 3. маја 2026. - Обележавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", где је ученик К.К. из ватреног оружја убио деветоро ђака и чувара школе, почело је јутрос испред те школе окупљањем породица и пријатеља страдалих, ученика и грађана. Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свећа, остављањем венаца и цвећа и уписивањем у књигу сећања одале пошту настрадалима

Србија

Три године од трагедије у „Рибникару“: Породице и грађани одају пошту страдалима у школи

7 ч

0
Овако је пронађена Дуња (15): Отишла из школе, а лоцирана у возу!

Србија

Овако је пронађена Дуња (15): Отишла из школе, а лоцирана у возу!

7 ч

0
Полиција Србија

Србија

Крај драме: Пронађена Дуња (15) из Новог Сада

18 ч

0
Након нестанка Дуње (15) огласио се и Игор Јурић: "Случај је изузетно комплексан"

Србија

Након нестанка Дуње (15) огласио се и Игор Јурић: "Случај је изузетно комплексан"

18 ч

0

  • Најновије

16

15

Песков: Цијене нафте порашће још више

16

12

Брод са 1.9 милиона барела иранске нафте неопажено прошао поред америчке морнарице

16

06

Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

16

00

"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

15

53

Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner