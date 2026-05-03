Грчка обуставља ЕЕС систем за српске туристе

ЕЕС (Entry/Exit System) биће суспендован за грађане Србије, примјењиваће се у ноћним сатима и неће утицати на додатне гужве, потврдила је генерална конзулка Србије у Солуну Јелена Вујић Обрадовић за Прву телевизију.
Према ријечима конзулке Обрадовић, иако неће бити званичног писаног документа који би потврдио суспензију ЕЕС система између Грчке и Србије, постоје чврста обећања и увјеравања. Ова увјеравања темеље се на традиционално добрим односима двије земље, што даје наду да ће се ова мјера спровести.
Одговор доноси генерална конзулка
Конзулка Обрадовић је појаснила да Грчка највјероватније неће формално суспендовати нови систем уласка у Европску унију за грађане Србије. Ипак, очекује се његова практична обустава током цијелог љета, а све са циљем да се избјегну велике гужве и застоји на граничним прелазима, који су у шпицу сезоне уобичајени.
"Од 1. јуна до 30. августа биће суспендован за грађане Србије. Примјењиваће се у ноћним сатима, али неће утицати на додатне гужве", нагласила је Обрадовић, пружајући конкретне датуме и детаље примјене.
Исти став дијели и директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије (Јута), Александар Сеничић. Он је недавно изјавио да је Грчка српској делегацији на састанку усмено обећала да током љетње туристичке сезоне неће доћи до потпуне примјене ЕЕС система на границама за држављане Србије.
"Предузели смо конкретне кораке и имали плодоносне састанке са грчким званичницима. Крајем маја ћемо имати састанак на високом нивоу у Атини, а претходно у Солуну са директором граничне полиције. Са њим очекујемо договор о отварању максималног броја прелаза и проширењу трака – са шест на десет, уз додатне траке за аутобусе. Циљ је један: убрзати проток путника у шпицу сезоне", детаљно је објаснио Сеничић за Прву телевизију, показујући проактиван приступ.
Важно је подсјетити да је ЕЕС нови дигитални систем контроле уласка у Шенген зону. Он подразумијева узимање биометријских података путника, попут отисака прстију и фотографисања, чиме се замјењује досадашње, мање ефикасно печатирање пасоша. Његова привремена обустава ове љетње сезоне значајно ће поједноставити процедуре за све српске туристе.
