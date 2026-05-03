Овако је пронађена Дуња (15): Отишла из школе, а лоцирана у возу!

Аутор:АТВ
Дуња Н. (15) из Нови Сад, за којом је претходно био активиран систем "Пронађи ме", успјешно је пронађена синоћ жива и здрава након интензивне потраге.
Припадници полиције лоцирали су дјевојчицу 2. маја око 20.40 часова, у возу на релацији Петроварадин–Београд заједно са тинејџером Данијелом (15) са којим је и нестала.
Припадници Министарства унутрашњих послова лоцирали су их 2. маја око 20.40 часова у возу на релацији Београд-Петроварадин, а пресудна за успјешан исход била је правовремена дојава грађана.
Овим је окончана потрага која је трајала од 29. априла и због које је био активиран систем “Пронађи ме”, док се дјевојчицин отац одмах по добијању вијести упутио у Батајница по њу.
Подсјетимо, драма је почела када се Дуњи изгубио сваки траг након што је напустила новосадску Школу за основно и средње образовање “Др Милан Петровић” 29. априла.
Према првим информацијама, она је из школе отишла у друштву Данијела (15) и још једног пријатеља, Ђорђа, под изговором да иду до продавнице.
Након пријаве о нестанку Дуње, полиција је покренула интензивну потрагу.
МУП је саопштио да су тинејџери виђени 1. маја око 19 часова у Инђија, на раскрсници улица Милоша Црњанског и Цара Душана. Постојале су сумње и дојаве грађана да су се упутили старим путем ка Београду.
МУП је активирао систем “Пронађи ме”, путем којег су грађанима широм Србије стигле СМС поруке са њеним описом, пише Блиц.
Директор Центра за несталу и злостављану дјецу, Игор Јурић, тада је истакао да је случај изузетно комплексан.
Он је објаснио да систем није истовремено активиран и за несталог Данијела јер би то у специфичним ситуацијама могло додатно да угрози безбједност несталог дјетета.
Дуњина породица је током тих дана пролазила кроз велику неизвјесност.
Њен отац, Аца, истакао је за “Блиц” да је очајан и уплашен, али се надао да чињеница да су виђени у Инђији значи да су живи и да ће брзо бити пронађени.
Захваљујући доброј координацији полицијских служби и одговорности грађана који су реаговали на обавјештења, овај случај је, срећом, врло брзо добио позитиван епилог.
Иначе, систем “Пронађи ме” синоћ је активиран пети пут у Србија. Претходно, активиран је само седам дана раније због дјечака (6) из Ниш који је брзо пронађен.
Прије тога, систем “Пронађи ме” активиран је због дјечака (11) из Београда који се није вратио кући из школе.
Систем је активиран и због нестанка дјевојчице (2) из Уб у марту прошле године.
Први пут у Србији, систем је активиран када је нестала Данка Илић.
