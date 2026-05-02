Након нестанка Дуње (15) огласио се и Игор Јурић: "Случај је изузетно комплексан"

Директор Центра за несталу и злостављану дјецу Игор Јурић оцијенио је да је случај нестанка петнаестогодишње Дуње Нецић из Новог Сада изузетно комплексан, након што је активиран систем "Пронађи ме" за хитно обавјештавање јавности.
Како је навео, Дуња Нецић је нестала 29. априла 2026. године, а ријеч је о дјевојчици која похађа Школу за основно и средње образовање "Др Милан Петровић" у Новом Саду и која је дијете са посебним потребама.
Према доступним информацијама, Дуња Нецић је нестала заједно са шеснаестогодишњим Данијелом, такође учеником исте школе, као и још двије мушке особе. Двије особе су се у међувремену вратиле, док се за Дуњом и Данијелом и даље интензивно трага.
Игор Јурић је навео да су у сталном контакту са члановима породица нестале дјеце, као и да је полиција одмах по пријави покренула опсежну потрагу.
Он је објаснио и разлоге због којих је систем "Пронађи ме" активиран тек накнадно, истичући да се у оваквим ситуацијама мора водити рачуна о процјени ризика.
Активиран систем "Пронађи ме": Нестала Дуња (15)!
"Ситуација је изузетно комплексна, с обзиром на то да Дуња Нецић похађа школу за специјално образовање "Др Милан Петровић". У одређеним ситуацијама само покретање система може довести у опасност живот несталог дјетета. Због тога се систем није оглашавао у случају нестанка шеснаестогодишњег Данијела, за кога се сумња да је са Дуњом", рекао је Јурић.
Према опису који је објављен, Дуња Нецић је висока око 160 центиметара, црне косе до рамена, средње грађе, а у тренутку нестанка на себи је имала црну јакну, црне кожне панталоне и црне "Нике" патике.
Полиција апелује на грађане да, уколико имају било какве информације које би могле помоћи у проналаску Дуње Нецић, одмах контактирају најближу полицијску станицу или позову бројеве 192 и 064/8924059.
Све информације у вези са потрагом доступне су и на званичном сајту система "Пронађи ме":
