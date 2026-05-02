Нестали Дуња (15) и Данијел (15): Огласио се отац дјевојчице, укључена и полиција

АТВ

АТВ
02.05.2026 16:00

Коментари:

0
Фото: Društvene mreže

Двоје тинејџера, Данијел и Дуња, нестали су 29. априла након што су напустили просторије школе "Др Милан Петровић" у Новом Саду. Полиција и грађани интензивно трагају за њима, а посљедњи трагови указују на то да се налазе на путу ка Београду.

Потрага за петнаестогодишњим Данијелом и његовом вршњакињом Дуњом ушла је у критичну фазу. Они су посљедњи пут виђени у насељу Шангај у Инђији, на самом углу улица Цара Душана и Милоша Црњанског.

Према незваничним информацијама из полиције, вјерује се да су малољетници наставили пут ка Земуну, гдје дечак посједује кућу.

Како Телеграф сазнаје, МУП-у је пријављен нестанак двоје младих и полиција интензивно ради на њиховом проналаску.

Пет ноћи не спава код куће

Родитељи нестале дјеце пролазе кроз незапамћену неизвјесност. Отац нестале дјевојчице, Аца Нецић, изразио је велику забринутост за здравље своје ћерке, с обзиром на то да је прошло много времена од њеног нестанка.

- Већ пет дана је нема, пет ноћи не спава код куће. Нестала је, нема ни јакну, само мајицу и фармерке - изјавио је узнемирени отац за Телеграф.рс.

Он је такође упутио директан апел свим грађанима како би лакше препознали дјевојчицу на терену.

- Дуња је велика дјевојка, има између 160 и 170 центиметара и око 60 килограма, тамно смеђу, црну косу. Молим вас помозите нам да је нађемо - поручио је он.

Мајка нестале Дуње такође се огласила путем друштвених мрежа, наводећи тачно вријеме када је сваки контакт са њеним дјететом прекинут.

- Јуче ујутру око 9 сати губи се траг моје ћерке Дуње Нецић из школе. Обавијештена је полиција, па молим моје пријатеље ако је неко види да нам јаве - написала је она у својој објави.

Полиција интензивно ради на утврђивању свих околности и провјерава све дојаве грађана. Моле се сви који имају било какву информацију о Данијелу и Дуњи да се одмах јаве на бројеве телефона 066/508-23-85, 061/133-22-33 или да контактирају најближу полицијску станицу.

