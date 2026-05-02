Нестали Дуња (15) и Данијел (15): Огласио се отац дјевојчице, укључена и полиција

Двоје тинејџера, Данијел и Дуња, нестали су 29. априла након што су напустили просторије школе "Др Милан Петровић" у Новом Саду. Полиција и грађани интензивно трагају за њима, а посљедњи трагови указују на то да се налазе на путу ка Београду.
Потрага за петнаестогодишњим Данијелом и његовом вршњакињом Дуњом ушла је у критичну фазу. Они су посљедњи пут виђени у насељу Шангај у Инђији, на самом углу улица Цара Душана и Милоша Црњанског.
Према незваничним информацијама из полиције, вјерује се да су малољетници наставили пут ка Земуну, гдје дечак посједује кућу.
Како Телеграф сазнаје, МУП-у је пријављен нестанак двоје младих и полиција интензивно ради на њиховом проналаску.
Родитељи нестале дјеце пролазе кроз незапамћену неизвјесност. Отац нестале дјевојчице, Аца Нецић, изразио је велику забринутост за здравље своје ћерке, с обзиром на то да је прошло много времена од њеног нестанка.
- Већ пет дана је нема, пет ноћи не спава код куће. Нестала је, нема ни јакну, само мајицу и фармерке - изјавио је узнемирени отац за Телеграф.рс.
Он је такође упутио директан апел свим грађанима како би лакше препознали дјевојчицу на терену.
- Дуња је велика дјевојка, има између 160 и 170 центиметара и око 60 килограма, тамно смеђу, црну косу. Молим вас помозите нам да је нађемо - поручио је он.
Мајка нестале Дуње такође се огласила путем друштвених мрежа, наводећи тачно вријеме када је сваки контакт са њеним дјететом прекинут.
- Јуче ујутру око 9 сати губи се траг моје ћерке Дуње Нецић из школе. Обавијештена је полиција, па молим моје пријатеље ако је неко види да нам јаве - написала је она у својој објави.
Полиција интензивно ради на утврђивању свих околности и провјерава све дојаве грађана. Моле се сви који имају било какву информацију о Данијелу и Дуњи да се одмах јаве на бројеве телефона 066/508-23-85, 061/133-22-33 или да контактирају најближу полицијску станицу.
