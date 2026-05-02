Гори објекат никада довршене касарне у Автовцу код Гацка.

„У кругу бивше касарне Автовац дошло је до пожара у једном од објеката у којем су мјештани остављали сијено”, рекли су за АТВ из ТВЈ Гацко.
Ватрогасно спасилачка јединица Гацко је одмах по запримању дојаве изашла на лице мјеста и активно учествује у гашењу пожара.
Велика је материјална штета, пожар је под контролом и за сада не пријети околним објектима.
