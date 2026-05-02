Logo
Large banner

Трагедија код Градишке: У тешкој несрећи погинуо младић (26), повријеђене 4 особе

Аутор:

АТВ
02.05.2026 14:53

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У саобраћајној несрећи која се догодила јуче у Турјаку код Градишке погинуо је младић Д.Л. (26), док су четири мушке особе повријеђене, потврђено је за АТВ из Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

До несреће је дошло када је аутомобил слетио са пута, а како је потврђено погинуо је возач Д.Л. (26).

Најновија вијест

Хроника

М.Т. (32), А.Р. (28), Д.Ш. (38) и И.С. (30) задобили повреде.

"Дежурни тужилац наложио је да се саслушају свједоци незгоде и наложено је изузимање крви од возача", речено је у ОЈТ Бањалука.

Три особе су задржане на болничком лијечењу, док је једна након прегледа пуштена кући.

Увиђај су обавили полицијски службеници ПУ Градишка, а на лицу мјеста био је и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Градишка

ПУ Градишка

удес

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner