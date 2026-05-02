Крај драме: Пронађена Дуња (15) из Новог Сада

Полиција је пронашла двоје тинејџера за којима је трагала, а чији је нестанак пријављен 29. априла 2026. године.
Припадници Министарства унутрашњих послова, ПУ за град Београд, након интензивне потраге, пронашли су вечерас око 20.40 часова петнаестогодишњу Дуњу Нецић из Новог Сада чији је нестанак пријављен 29. априла 2026. године, саопштено из МУП-а
Према саопштењу полиције, Дуња Нецић је пронађена у друштву петнаестогодишњака чији је нестанак у Новом Саду такође пријављен истог дана.
Како се наводи, оба малоqетна лица су у добром општем стању, а даљи рад на овом случају је у току.
Подсjећамо, Дуња Нецић се 29. априла удаљила из Школе за основно и средње образовање "Др Милан Петровић" у Улици Бате Бркића у Новом Саду, након чега јој се изгубио сваки траг. Због њеног нестанка активиран је систем "Пронађи ме".
