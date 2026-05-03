03.05.2026 14:40

Сутра још топлије, крајем дана постепено наоблачење на западу

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано уз малу облачност и још топлије, али ће крајем дана на крајњем западу доћи до постепеног наоблачења.

Дуваће слаб до умјерен, источни и сјевероисточни вјетар, а у вишим пред‌јелима и у Херцеговини јужни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха од три до девет, на југу до 12, а у вишим пред‌јелима од један, а дневна од 22 до 28, у вишим пред‌јелима од 17 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је претежно сунчано вријеме.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница три, Чемерно 13, Соколац и Хан Пијесак 15, Гацко и Иван Седло 16, Кнежево 17, Мраковица 19, Рудо и Сарајево 20, Бијељина, Фоча, Вишеград, Мркоњић Град, Тузла и Ливно 21, Шипово и Билећа 22, Добој, Рибник и Србац 23, Бањалука и Требиње 24, Приједор и Нови Град 25, те Мостар 26 степени Целзијусових.

