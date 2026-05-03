Зурофу уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци

Директору Центра "Симон Визентал" Ефраиму Зурофу данас је у Јерусалиму уручен почасни докторат који му је додијелио Универзитет у Бањалуци.
Почасни докторат Зурофу за изузетан допринос у ширењу истине додијелио је Сенат Универзитета у Бањалуци на иницијативу ректора Радослава Гајанина.
Докторат је Зурофу уручио амбасадор БиХ у Израелу Душко Ковачевић.
Овом приликом Зуроф је говорио о усташком логору Јасеновац као о Аушвицу Балкана.
"Јединствен историјски догађај", написао је на Инстаграму директор Архива Војводине Небојша Кузмановић.
Он је додао да је Зуроф говорио и о књизи Архива Војводине "Усташка зверства", која је постала саставни дио његове библиотеке
