Зурофу уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци

Аутор:

АТВ
03.05.2026 14:24

Директору Центра "Симон Визентал" Ефраиму Зурофу данас је у Јерусалиму уручен почасни докторат који му је додијелио Универзитет у Бањалуци.
Фото: Instagram/nebojsakuzmanovic62

Почасни докторат Зурофу за изузетан допринос у ширењу истине додијелио је Сенат Универзитета у Бањалуци на иницијативу ректора Радослава Гајанина.

Докторат је Зурофу уручио амбасадор БиХ у Израелу Душко Ковачевић.

Овом приликом Зуроф је говорио о усташком логору Јасеновац као о Аушвицу Балкана.

"Јединствен историјски догађај", написао је на Инстаграму директор Архива Војводине Небојша Кузмановић.

Он је додао да је Зуроф говорио и о књизи Архива Војводине "Усташка зверства", која је постала саставни дио његове библиотеке

