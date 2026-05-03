Комеморативним скуповима у Источном и федералном Сарајеву обиљежили смо годишњицу злочина над војницима ЈНА у Сарајеву 2. и 3. маја 1992. године, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
- Напад на војнике, објекте и колону ЈНА која се повлачила из Сарајева био је још један злочин против мира у овом граду који су починиле муслиманске паравојне снаге. Овај масакр представљао је одраз намјере Алије Изетбеговића да жртвује мир за "суверену Босну" - написала је Цвијановић на Инстаграму.
Навела је да након 34 године, стојимо мирно и достојанствено, саучествујући у болу са преживјелима и породицама жртава.
- Чувамо сјећање и захтијевамо правду, свјесни да је она за Србе у БиХ не само спора, већ често и недостижна - рекла је она.
