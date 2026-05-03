"Све чешћа убиства жена аларм за промјену закона и односа према жртвама"

Све чешће насиље над женама у БиХ које неријетко завршава убиством, чак и када је одређена забрана приласка, јасан је показатељ да се морају мијењати законске одредбе, али и однос полиције и правосуђа према починиоцима фемицида, изјавила је Срни правни савјетник Фондације "Удружене жене" Лана Јајчевић.
Јајчевићева је упозорила да је фаза развода и период након прекида везе ситуација високог ризика, поготово у случајевима када се зна да је мушкарац био насилан.
"У нашем закону фемицид није препознат, односно уведен као засебно кривично дјело", навела је она.
Указала је да се још не схватају озбиљно пријаве жена које трпе насиље, па у великом броју досадашњих случајева фемицида није рађена обавезна процјена ризика.
Она је додала да жртве које су затражиле помоћ од ове фондације кажу да често уопште нема писаног трага да су пријавиле насиље.
"Када их упутимо да траже службене забиљешке како бисмо у њихово име написали захтјеве за изрицање хитних мјера заштите забране приступа жртви насиља, немамо записник. С друге стране, у случајевима у којима је већ изречена мјера забране приласка, оне се често крше, јер нема контроле", рекла је Јајчевићева.
Она је рекла да насилнике охрабрује и поступање тужилаштава јер је и даље велики број наредби о обустави истраге под изговором да нема довољно доказа.
"А судови и даље изричу условне осуде или казне ислод законског минимума. Све заједно доприноси повећању броја фемицида", нагласила је Јајчевићева.
Подсјетила је да све жртве насиља могу да затраже помоћ позивом бесплатних СОС бројева, за Републику Српску 1264, а за ФБиХ 1265.
Посљедњи случај фемицида догодио се у петак, 1. маја, у Сарајеву када је мушкарац у насељу Добриња убио бившу супругу, а приликом бјекства са мјеста злочина одвео и њихово петогодишње дијете. Он је касније ухапшен и јуче је предат у надлежносту Тужилаштва у Кантону Сарајево гдје је задржан 24 часа.
Из тог тужилаштва су навели да ће му у том законском року бити испитан и да ће бити донесена тужилачка одлука.
Према наводима Тужилаштва, Тарик Прусац се сумњичи да је у петак у вечерњим сатима дошао пред стан 41-годишње жене на Добрињи.
Након што је изашла из стана, осумњичени је, како се наводи, насрнуо на њу, пријетио јој пиштољем и почео је ударати. Потом је везао љепљивом траком, након чега је са дјететом напустио стан.
Жена је, покушавајући спасити дијете, истрчала за њима у хаустор зграде, гдје је, према сумњама Тужилаштва, Прусац испалио један хитац у њен стомак и усмртио је на мјесту.
Из Тужилаштва су навели и да је осумњиченом у тренутку извршења кривичног дјела била на снази мјера забране приближавања.
