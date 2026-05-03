"Слобода медија стуб демократије"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Слобода медија је кључни стуб демократије и основа на којој се граде друштва у којима се поштују грађанска права и темељне слободе. Струка сматра да је кључан рад у интересу јавности.
"Не сматрам да су много угрожени, већ однос према новинарима, принцип поштовања, уважавања, у смислу приступа информацијама, отворености извора, у том контексту мислим да су новинари на нивоу БиХ и Републике Српске много угроженији, то неразумијевање, али опет кажем уопштено неразумијевање улоге и значаја новинара и медија у сваком друштву", рекла је Анђела Купрешанин Вукелић, професор на Катедри за новинарство и комуникологију.
Из Удружења новинара Републике Српске истичу да је ситуација најcложенија у дигиталном простору.
"Данас је мој утисак да је слобода медија најугроженија на интернету, дакле некада је интернет представљао бастион слободе, међутим сада уколико имате телевизије са програмом уживо, оне су доста слободније, него неки сегменти интернета, гдје је довољно да кажете погрешну кључну ријеч и онај који влада одређеном платформом одмах искључује и сматрам да је изазов будућности конкретно за нашу локалну медијску заједницу и уопште друштво генерално, јесте да се окренемо ка национализованим, локалним платформама, умјесто друштвених мрежа великих мултинационалних корпорација", рекао је Данијел Симић, предсједник Удружења новинара Републике Српске.
Новинарска професија захтијева висок ниво одговорности и ангажовања, али није адекватно вреднована. Један од кључних проблема у области медија је непостојање адекватног законског и институционалног оквира, а неопходно је успоставити и јасне системске оквире који би омогућили сигурније услове рада и професионалну независност новинара, јасни су из Синдиката медија и графичара.
"Када новинари и медијски радници не буду економски зависни, онда можемо говорити о одређеним помацима када је слобода медија у питању", рекла је Мерима Додик, предсједник Синдиката медија и графичара.
Поводом обиљежавања дана слободе медија синдикат медија и графичара спровео је истраживање.
"Колико вјерујете медијима у својој земљи, 57,5% испитаника је рекло дјелимично вјерујем, 26% је рекло да слабо вјерује. Сматрате ли да су медији слободни у свом раду, 46,3% испитаника је рекло недовољно, 31,3% дјеломично, 17,5% да уопште нису слободни. Сматрате ли да су новинари довољно заштићени у свом раду, 75% испитаника је рекло не. Да ли сте посумњали у тачност информација које се објављују у медијима, испитаници су рекли 53,8% често, 42,5% понекад. Да ли су присутни притисци на медије, 63,7% веома присутни, 31,3% дјелимично присутни", рекла је Мерима Додик, предсједник синдиката медија и графичара.
Слобода медија не би смјела бити једнодневни подсјетник, већ прилика да се сваки дан укаже на значај професионалних стандарда, етике и одговорности.
