Ништа од мира кроз 30 дана: Трамп одбио приједлог, сукоб се наставља

03.05.2026 21:01

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је ирански мировни приједлог од 14 тачака неприхватљив.

Трамп је навео да је темељно проучио документ.

Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи рекао је раније да се приједлог од 14 тачака фокусира на мир, а не на друге преговарачке тачке попут нуклеарне енергије.

Доналд Трамп

Свијет

Иран тражи крај рата с САД у року од 30 дана

Говорећи о истрази корупције у вези са израелским премијером Бењамином Нетањахуом, Трамп је позвао предсједника Исака Херцога да га помилује.

- Он је ратни премијер. Израел не би постојао да није било мене и Бибија /Нетањахуа/, тим редом. Потребан вам је премијер који може да се фокусира на рат, а не на глупости - рекао је Трамп за израелски "Кан њуз".

