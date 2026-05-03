Иран тражи крај рата с САД у року од 30 дана

03.05.2026 16:32

Предсједник Доналд Трамп говори у Центру за сценске умјетности Рејмонд Ф. Кравис у Вест Палм Бичу, Флорида, у петак, 1. маја 2026.
Иран је изнио приједлог за окончање сукоба са Сједињеним Америчким Државама у року од 30 дана, с циљем преласка с крхког примирја на трајније рјешење.

Најновији план Техерана, који садржи 14 тачака, предвиђа свеобухватно рјешавање спорних питања с Вашингтоном, умјесто продужења постојећег прекида ватре. О томе извјештава полузванична агенција Хојр њуз, блиска иранским безбједносним структурама, наводећи да је ријеч о одговору на ранији амерички приједлог у девет тачака.

Према тим наводима, Иран тражи укидање америчких санкција, прекид поморске блокаде те повлачење америчких снага из региона. План такође укључује обуставу свих непријатељстава, укључујући израелске војне операције у Либану.

Контакти упркос неслагањима

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп прошле седмице одбацио је претходни ирански приједлог, али комуникација између двије стране није прекинута. Примирје, које траје већ три седмице, и даље се одржава.

Док Вашингтон инсистира на ограничавању иранског нуклеарног програма и његовог регионалног утицаја, Техеран поручује да свако трајно рјешење мора обухватити шира сигурносна питања на Блиском истоку.

Оман у улози посредника

Дипломатски напори настављају се уз посредовање Омана, који већ дуго има кључну улогу у комуникацији између двије стране.

Ирански министар вањских послова Абас Арагчи разговарао је у нед‌јељу с оманским колегом Бадр ал Бусаидијем, који је и раније учествовао у посредовању између САД-а и Ирана прије најновије ескалације.

Иако за сада нема јасних назнака скорог договора, наставак контаката показује да су обје стране и даље спремне на дијалог упркос дубоким разликама.

(Аваз)

