Logo
Large banner

Ухапшен осумњичени за тровање Хип кашица, тражио два милиона евра

03.05.2026 15:25

Коментари:

0
Ухапшен осумњичени за тровање Хип кашица, тражио два милиона евра
Фото: Printscreen/Youtube/JunkFoodTasterDotCom

Пет "манипулираних" стаклених теглица једног типа д‌јечије хране њемачког произвођача Хип (HiPP) сигурно је пронађено прошли мјесец у Аустрији, Чешкој и Словачкој прије него што су биле конзумиране, рекла је тада њемачка полиција

Аустријска полиција изјавила је данас да је ухапсила 39-годишњег сумњивца повезаног са случајем тровања д‌јечијих кашица отровом за штакоре у, како је рекао њемачки произвођач хране, покушају изнуде.

Пацов

Друштво

Отров за пацове пронађен у храни за бебе!

Пет "манипулираних" стаклених теглица једног типа д‌јечије хране њемачког произвођача HiPP сигурно је пронађено прошли мјесец у Аустрији, Чешкој и Словачкој прије него што су биле конзумиране, рекла је тада њемачка полиција.

Шеста стакленка, за коју се сматра да је у Аустрији, још није пронађена.

"Данас смо успјели ухапсити сумњивца, 39-годишњег мушкарца - рекао је портпарол полиције у источној покрајини Бургенланд, гд‌је је пронађена контаминирана стакленка, не откривши друге детаље јер би то могло угрозити истрагу.

Раније су новине Кронен Зеитунг пренијеле да је мушкарац ухапшен у покрајини Салзбург, која граничи са Њемачком.

Никола Јовановић

Фудбал

Голман Никола Јовановић доживио срчани удар, преминуо на путу до болнице

И док Хип (HiPP) није открио детаље изнуде, аустријске новине Ди Прес извијестиле су убрзо након што је откривен случај да је електронска пошта послана HiPP-u у марту, у којој се тражило два милиона евра кроз шест дана, али да компанија није примијетила поруку све до двије седмице након рока.

Из HiPP-a су рекли да је e-mail послат на групну адресу која се не провјерава тако често.

Подијели:

Тагови :

Храна Хип

Тровање

Аустрија

изнуда

Словачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сједница Савјета безбједности.

БиХ

СБ УН-а би могао затражити правно мишљење о именовању Шмита

1 ч

1
Пас

Занимљивости

Зашто пси једу траву: Ветеринар објашњава три најчешћа разлога

1 ч

0
Голман Никола Јовановић доживио срчани удар, преминуо на путу до болнице

Фудбал

Голман Никола Јовановић доживио срчани удар, преминуо на путу до болнице

1 ч

0
Данијела Родић, Цецина прија

Сцена

Цецина прија ужива на Карибима: Данијела Родић показала како треба да изгледа жена у педесетим

1 ч

0

Више из рубрике

Експлозија у Аустрији, рањено петоро дјеце

Свијет

Експлозија у Аустрији, рањено петоро дјеце

2 ч

0
Експлозија у Бристолу: Има мртвих, становништво хитно евакуисано

Свијет

Експлозија у Бристолу: Има мртвих, становништво хитно евакуисано

3 ч

0
Брутална порука Револуционарне гарде за Америку

Свијет

Брутална порука Револуционарне гарде за Америку

4 ч

0
Песков: Цијели свијет чека говор Путина на паради 9. маја, биће то важно обраћање

Свијет

Песков: Цијели свијет чека говор Путина на паради 9. маја, биће то важно обраћање

4 ч

0

  • Најновије

16

15

Песков: Цијене нафте порашће још више

16

12

Брод са 1.9 милиона барела иранске нафте неопажено прошао поред америчке морнарице

16

06

Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

16

00

"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

15

53

Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner