Ухапшен осумњичени за тровање Хип кашица, тражио два милиона евра

Аустријска полиција изјавила је данас да је ухапсила 39-годишњег сумњивца повезаног са случајем тровања дјечијих кашица отровом за штакоре у, како је рекао њемачки произвођач хране, покушају изнуде.
Отров за пацове пронађен у храни за бебе!
Пет "манипулираних" стаклених теглица једног типа дјечије хране њемачког произвођача HiPP сигурно је пронађено прошли мјесец у Аустрији, Чешкој и Словачкој прије него што су биле конзумиране, рекла је тада њемачка полиција.
Шеста стакленка, за коју се сматра да је у Аустрији, још није пронађена.
"Данас смо успјели ухапсити сумњивца, 39-годишњег мушкарца - рекао је портпарол полиције у источној покрајини Бургенланд, гдје је пронађена контаминирана стакленка, не откривши друге детаље јер би то могло угрозити истрагу.
Раније су новине Кронен Зеитунг пренијеле да је мушкарац ухапшен у покрајини Салзбург, која граничи са Њемачком.
И док Хип (HiPP) није открио детаље изнуде, аустријске новине Ди Прес извијестиле су убрзо након што је откривен случај да је електронска пошта послана HiPP-u у марту, у којој се тражило два милиона евра кроз шест дана, али да компанија није примијетила поруку све до двије седмице након рока.
Из HiPP-a су рекли да је e-mail послат на групну адресу која се не провјерава тако често.
