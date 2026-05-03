Logo
Large banner

Песков: Цијели свијет чека говор Путина на паради 9. маја, биће то важно обраћање

03.05.2026 11:52

Коментари:

0
Песков: Цијели свијет чека говор Путина на паради 9. маја, биће то важно обраћање
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас да цијели свијет чека говор руског предсједника Владимира Путина на паради 9. маја у Москви и да ће то бити веома важно обраћање.

- Очекујемо веома важан говор предсједника на паради, као и увијек. Цијели свијет га чека, и то с правом - додао је Песков у изјави руским медијима.

Путин ће одржати више билатералних састанака са гостима поводом Дана побједе, 9. маја, саопштио је портпарол Кремља, преноси агенција РИА Новости.

- Предсједник ће имати напоран радни дан - нагласио је Песков.

Парада побједе ће се традиционално одржати на Црвеном тргу у Москви 9. маја.

Подијели:

Тагови :

Русија

Владимир Путин

Дан побједе над фашизмом

Москва

Дмитриј Песков

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта

Свијет

Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта

15 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Модерна Европа постала је спонзор тероризма

23 ч

0
Дмитријев: Америчке царине на аутомобиле фаталан ударац за ЕУ

Свијет

Дмитријев: Америчке царине на аутомобиле фаталан ударац за ЕУ

1 д

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Свијет

Фицо: Критикују ме због Путина, а онда се интересују шта је рекао

1 д

0

Више из рубрике

Расељена лица у аутомобилима чекају у реду да пређу преко уништеног моста у Касмији близу града Тира, на југу Либана, док се враћају у своја села након примирја између Хезболаха и Израела, петак, 17. април 2026.

Свијет

Израелска војска позвала на хитну евакуацију на југу Либана

3 ч

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Иран преко Пакистана представио САД план од 14 тачака за окончање сукоба

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп јасан: 5.000 америчких војника иде из Њемачке

5 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Техеран спрема жесток ударац, Израел први на мети

15 ч

0

  • Најновије

12

46

Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

12

28

Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА

12

25

"Лакше би било отићи у Техеран и одати пошту него у Сарајево"

12

22

Којић: Сарајево још није спремно да се суочи са истином

12

19

Узнемирујуће! Везао пса за ауто и вукао га кроз град!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner