Песков: Цијели свијет чека говор Путина на паради 9. маја, биће то важно обраћање

Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас да цијели свијет чека говор руског предсједника Владимира Путина на паради 9. маја у Москви и да ће то бити веома важно обраћање.
- Очекујемо веома важан говор предсједника на паради, као и увијек. Цијели свијет га чека, и то с правом - додао је Песков у изјави руским медијима.
Путин ће одржати више билатералних састанака са гостима поводом Дана побједе, 9. маја, саопштио је портпарол Кремља, преноси агенција РИА Новости.
- Предсједник ће имати напоран радни дан - нагласио је Песков.
Парада побједе ће се традиционално одржати на Црвеном тргу у Москви 9. маја.
