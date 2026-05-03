Експлозија у Бристолу: Има мртвих, становништво хитно евакуисано

03.05.2026 13:09

Двије особе су погинуле, а становници су евакуисани након што је експлозија потресла стамбено насеље Бристолу у Енглеској.

Полиција и хитне службе одмах су упућене на лице мјеста након што је јутрос око 6:30 сати пријављена експлозија на адреси у улици Стернкорт Роуд у Бристолу.

Узрок инцидента третира се као "сумњив" и проглашена је велика ванредна ситуација, саопштила је полиција Авона и Сомерсета.

Полицијска блокада и даље је на снази на мјесту догађаја у подручју Френчеја док хитне службе реагују.

Полиција је потврдила да су двије одрасле особе трагично страдале на адреси у Стернкорт Роуду, а њихове породице су обавијештене.

