Експлозија у Бристолу: Има мртвих, становништво хитно евакуисано

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двије особе су погинуле, а становници су евакуисани након што је експлозија потресла стамбено насеље Бристолу у Енглеској.
Полиција и хитне службе одмах су упућене на лице мјеста након што је јутрос око 6:30 сати пријављена експлозија на адреси у улици Стернкорт Роуд у Бристолу.
Узрок инцидента третира се као "сумњив" и проглашена је велика ванредна ситуација, саопштила је полиција Авона и Сомерсета.
Police declare major incident after two people die in explosion at house in Bristol, UKhttps://t.co/m82lfGlUGb— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 3, 2026
Полицијска блокада и даље је на снази на мјесту догађаја у подручју Френчеја док хитне службе реагују.
Полиција је потврдила да су двије одрасле особе трагично страдале на адреси у Стернкорт Роуду, а њихове породице су обавијештене.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 д0
Хроника
3 д0
Свијет
3 д0
Економија
4 д0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
8 ч0
Најновије
16
15
16
12
16
06
16
00
15
53
Тренутно на програму