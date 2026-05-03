Иран преко Пакистана представио САД план од 14 тачака за окончање сукоба

АТВ
03.05.2026 08:02

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Иран је преко Пакистана доставио одговор од 14 тачака на амерички приједлог за рјешавање сукоба, који укључује гаранције ненападања, повлачење америчких снага, укидање санкција и поморске блокаде, као и рјешавање кључних питања у року од 30 дана, пренијеле су агенције Тасним и Фарс позивајући се на изворе.

У иранском плану од 14 тачака захтјева се и ослобађање замрзнуте имовине, као и исплата одштете, а Тасним преноси да се тражи и укидање санкција и завршетак сукоба на свим фронтовима, укључујући и Либан, као и успостављање новог механизма за управљање Ормуским мореузом.

Тасним наводи и да је америчка страна у свом приједлогу тражила двомјесечног прекид ватре, док је Иран у одговору ставио фокус на брзо окончање сукоба, уз захтјев да се кључна питања ријеше у року од 30 дана.

Према наводима агенције Фарс, ирански одговор представља реакцију на амерички приједлог од девет тачака и садржи, како се истиче, мапу пута за завршетак рата, уз јасно дефинисане "црвене линије" Техерана.

Иран очекује званичан одговор Сједињених Америчких Држава на достављени приједлог, наводе извори.

