Иран преко Пакистана представио САД план од 14 тачака за окончање сукоба

Иран је преко Пакистана доставио одговор од 14 тачака на амерички приједлог за рјешавање сукоба, који укључује гаранције ненападања, повлачење америчких снага, укидање санкција и поморске блокаде, као и рјешавање кључних питања у року од 30 дана, пренијеле су агенције Тасним и Фарс позивајући се на изворе.
У иранском плану од 14 тачака захтјева се и ослобађање замрзнуте имовине, као и исплата одштете, а Тасним преноси да се тражи и укидање санкција и завршетак сукоба на свим фронтовима, укључујући и Либан, као и успостављање новог механизма за управљање Ормуским мореузом.
Тасним наводи и да је америчка страна у свом приједлогу тражила двомјесечног прекид ватре, док је Иран у одговору ставио фокус на брзо окончање сукоба, уз захтјев да се кључна питања ријеше у року од 30 дана.
Према наводима агенције Фарс, ирански одговор представља реакцију на амерички приједлог од девет тачака и садржи, како се истиче, мапу пута за завршетак рата, уз јасно дефинисане "црвене линије" Техерана.
Иран очекује званичан одговор Сједињених Америчких Држава на достављени приједлог, наводе извори.
