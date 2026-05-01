Logo
Large banner

Иран погубио Сасана Азадварда (21), био првак у каратеу

Аутор:

АТВ
01.05.2026 20:18

Коментари:

1
Фото: X

Иран је погубио 21-годишњег каратисту Сасана Азадварда, који је био осуђен за „непријатељство против Бога“ након учешћа у протестима, док организације за људска права упозоравају на пораст смртних казни у тој земљи.

Иранско правосуђе потврдило је извршење смртне казне над још једним демонстрантом, пише Јуроњуз, преноси Индекс.хр.

Сасан Азадвар Џункани, 21-годишњи првак у каратеу, погубљен је у четвртак рано ујутро у затвору Дастгерд у Исфахану.

Ухапшен је почетком јануара током протеста. Извор близак породици овог политичког затвореника изјавио је да је сахрана одржана под строгим мјерама безбједности те да је „присуствовати смјело само десет чланова његове родбине“.

За шта је осуђен?

Према новинској агенцији Мизан, која дјелује под окриљем иранског правосуђа, Азадвар је осуђен за „мохаребех“, односно „непријатељство против Бога“, те за „ефикасну сарадњу с непријатељем“.

Теретило га се да је током протеста напао возило безбједносних снага камењем и палицама, при чему је разбио прозоре и бацао камење и цигле на службенике. У извјештају се не наводи да ли је међу припадницима безбједносних снага било повријеђених.

Агенција Мизан такође је навела да је покушао припремити бензин како би запалио возило, али у томе није успио. Правосуђе тврди да је суђење спроведено уз присуство адвоката, али нису објављени додатни детаљи поступка.

С друге стране, адвокатска платформа Дадбан тврди да оптужбе против Азадварда не одговарају законској дефиницији „непријатељства против Бога“ према иранском закону.

Организација за људска права Хенгау наводи да су случај обиљежиле „озбиљне правне нејасноће“ те да је адвокат оптуженог истицао како против његовог клијента нема вјеродостојних доказа.

Хенгау такође описује Азадварда као првака у каратеу из покрајине Исфахан те тврди да је током притвора био изложен тешкој физичкој и психичкој тортури како би му се изнудило признање.

Азадвар је ухапшен 8. јануара у Исфахану и у почетку је држан у самици. Смртна казна изречена му је током ескалације рата у Ирану, а касније ју је потврдио и Врховни суд.

УН упозорава на пораст репресије

Ово погубљење дио је таласа смртних казни које Техеран проводи у случајевима повезаним с протестима и националном безбједношћу. Уједињене нације саопштиле су да је Иран од почетка рата погубио најмање 21 особу и притворио више од 4.000 људи, упозоравајући на ескалацију примјене смртне казне.

Амнести интернешенел је у сриједу објавио да је забиљежио најмање 19 погубљења посљедњих седмица те упозорио на присилне нестанке и мучења.

Предсједник иранског правосуђа Голамхосеин Мохсени Ежеи недавно је изјавио да би судови требали обрађивати случајеве притвореника „ван редовних процедура“ и убрзаним темпом.

Такође је поручио да Техеран неће уважити међународне позиве на обуставу погубљења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

21

45

Преживјели из Хирошиме позвао на укидање нуклеарног оружја

21

43

Ово је убијена новинарка Елма Годињак, ухапшен Тарик Прусац

21

37

Саша Обрадовић загрмио: Кошаркашка и људска брука, срамотно понашање

21

30

Једна рупа на путу може да направи озбиљан квар на ауту: Ево шта прво страда

21

03

Адвокатица убијене Елме Годињак: "Тарик ју је уходио и имао забрану приласка"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner