Више од 12.000 људи на првомајским демонстрацијама у Берлину

01.05.2026 20:14

Фото: Tanjug/dpa via AP/Carsten Koall/

Више од 12.000 људи учествовало је у првомајским демонстрацијама у Берлину залажући се за права радника, саопштила је Конфедерација њемачких синдиката.

Демонстранти су, између осталог, носили транспарент са натписом "На првом мјесту наши послови, а затим ваш профит".

Један учесник је рекао да обични радници неће плаћати за неуспјехе политичара или погрешне пословне процјене.

Према медијским извјештајима, демонстрације су протекле мирно.

Више од 5.000 полицајаца ангажовано је на одржавању реда, а придружили су им се и службеници за провођење закона из још 13 њемачких покрајина, саопштиле су градске власти Берлина

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп запријетио: "Повлачимо се"

3 ч

0
Покушај атентата на Трампа

Свијет

Нови снимак открива како је атентатор на Трампа пробио обезбјеђење у четири секунде

4 ч

0
Мајкл Џексон и Џефри Епстин

Свијет

"Мајкл није имао појма ко је Џефри Епстин" Џексонов тјелохранитељ открио како је дошло до фотографије краља попа и осуђеног педофила

4 ч

0
Турска протести

Свијет

Хаос у Турској: Сукоб полиције са демонстрантима, приведено више од 350 људи

4 ч

0

  • Најновије

21

45

Преживјели из Хирошиме позвао на укидање нуклеарног оружја

21

43

Ово је убијена новинарка Елма Годињак, ухапшен Тарик Прусац

21

37

Саша Обрадовић загрмио: Кошаркашка и људска брука, срамотно понашање

21

30

Једна рупа на путу може да направи озбиљан квар на ауту: Ево шта прво страда

21

03

Адвокатица убијене Елме Годињак: "Тарик ју је уходио и имао забрану приласка"

