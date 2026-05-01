Више од 12.000 људи на првомајским демонстрацијама у Берлину

Аутор:АТВ
Коментари:0
Више од 12.000 људи учествовало је у првомајским демонстрацијама у Берлину залажући се за права радника, саопштила је Конфедерација њемачких синдиката.
Демонстранти су, између осталог, носили транспарент са натписом "На првом мјесту наши послови, а затим ваш профит".
Један учесник је рекао да обични радници неће плаћати за неуспјехе политичара или погрешне пословне процјене.
Према медијским извјештајима, демонстрације су протекле мирно.
Више од 5.000 полицајаца ангажовано је на одржавању реда, а придружили су им се и службеници за провођење закона из још 13 њемачких покрајина, саопштиле су градске власти Берлина
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму