"Мајкл није имао појма ко је Џефри Епстин" Џексонов тјелохранитељ открио како је дошло до фотографије краља попа и осуђеног педофила

Џексонов телохранитељ открива како је настала контроверзна фотографија са Џефријем Епстином и негира било какву повезаност између њих.
Као да вишеструке дојаве о бомбама које су циљале премијеру - што је довело до ангажовања паса за откривање експлозива, појачаног обезбјеђења и специјалне полицијске јединице - нису биле довољне, „Леавинг Неверланд“, потресни документарни филм редитеља Дена Рида, који испитује оптужбе за сексуално злостављање дјеце које су изнели Вејд Робсон и Џејмс Сејфчак против поп легенде Мајкла Џексона, покренуо је онлајн армију фанатичних Џексонових обожавалаца који затрпавају друштвене мреже свакога ко и најмање помијене филм.
„Докази су показивали да је много Твитер налога и мејлова са којих смо добијали пријетње смрћу и увреде направљено дан раније и да су имали низ бројева и слова као корисничка имена“, рекао је Рид за Вариетy. „Било је очигледно да се ради о бот операцији. Било је и правих фанова који су ми слали претње, али већина је била лажна.“
И заиста, када је Вариетy објавио мој опширан интервју са Ридом прије неки дан, у којем се говорило о биоскопском успјеху биографског филма Мајкл друштвене мреже (и моје и њихове) преплавили су Џексонови „истином вођени“ фанови који су похрлили да бране свог идола. Усред те магле увреда и бесмислених оптужби, појавила се и једна прилично необична клевета на рачун Рида:
Одређени про-Џексон Твитер налози подјелили су фотографију која наводно приказује Рида и Џефрија Епстина, покојног педофила, трговца људима и пријатеља богатих и моћних, како разговарају на његовом приватном авиону који је користио за превоз жртава, познатом као „Лолита Експрес“. Међутим, фотографија је лажна. Права слика, која је укључена у Епстинове досијее које је објавило Министарство правде, приказује филозофа Ноама Чомског и Епстина.
Откривање фотографије Џексона и Епстина изазвало је бурну реакцију Мета Фидеса, члана Џексоновог обезбјеђења у то вријеме, који је негирао било какву повезаност између њих.
„Био сам његов телохранитељ када је фотографија са Епстином вјероватно настала. Само смо разгледали куће јер је Мајкл желио да живи у Палм Бичу како би био ближе свом Берију Гибу. Агент за некретнине је организовао обилазак током недјеље. Нисмо ни знали ко је Епстин, тада није био познат“, написао је Фидес на Инстаграму. „Као и други власници кућа које смо обилазили те недјеље, желео је фотографију са Мајклом. Био сам тамо са још једним тјелохранитељем и тадашњим Мајкловим доктором. То је све! Година 2003! Епстинова кућа је била на продају, била је само једна у низу за разгледање! Мајкл није имао појма ко је он нити други власници које смо срели.“
Додао је: „Епстин није био дио његових финансијских кругова. Све су то бесмислице!“
Такође, међу документима се налазила и недатирана фотографија на којој су Џексон, Бил Клинтон и Дајана Рос заједно на, како изгледа, броду.
У документима се налазе и свједочења двије Епстинове жртве које наводе могуће везе између Џексона и Епстина. Дана 13. јануара 2021. године, ФБИ документи показују да је агенција испитала једну жртву која је „почела да виђа Епстина када је имала око 15 година и престала када је имала између 16 и 17 година“. Та жртва, чије је име редиговано, тврдила је да јој је за 16. рођендан Епстин поклонио карте за концерт бенда Инцубус, а затим је питао ко јој је омиљени пјевач, на шта је одговорила: „Мајкл Џексон.“ Према ФБИ документима, „Епстин је потом организовао да је Џексон позове на њен рођендан.“ Свједок испитан 22. јуна 2021. потврдио је ову причу.
Отпечаћени судски документи из Епстинових досијеа показују да је друга жртва, Јохана Шеберг, која је свједочила у оквиру тужбе Вирџиније Џуфре из 2015. против Гилејн Максвел, и која је тврдила да је жртва принца Ендруа, изјавила, када је упитана да ли је упознала неку познату личност: „Упознала сам Мајкла Џексона… у Епстиновој кући у Палм Бичу.“ На питање да ли га је „масирала“, одговорила је: „Нисам.“
На крају, у документима које је објавило Министарство правде, Џексон се налази и у Епстиновом списку контаката - заједно са другим познатим личностима попут Мика Џегера, Алека Болдвина и Била Клинтона. Међутим, познато је да је Епстин често преувеличавао своје везе са познатима.
До сада, Џексон није оптужен за било какво кривично дело повезано са Епстином.
