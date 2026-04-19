Отров за пацове пронађен у храни за бебе!

Аутор:АТВ
Коментари:2
Полиција у Аустрији саопштила је да је отров за пацове пронађен у теглицама хране за бебе компаније Хип (HiPP) након повлачења производа из више од 1.000 супермаркета "Шпар" због забринутости за безбједност.
Полиција у Бургенланду навела је у саопштењу да је узорак из једне од теглица хране за бебе "Шаргарепа и кромпир" од 190 грама, које је пријавио купац, био позитиван на отров за пацове.
Из компаније Хип наводе да се не може искључити да је опасна супстанца унесена у производ и да је можда неко неовлашћено промијенио садржај њихових теглица хране.
"Конзумирање садржаја тегли могло би бити опасно по живот", саопштио је Хип.
Полиција је саопштила да су теглице имале наљепницу са црвеним кругом на дну и поклопац који је већ био отворен или оштећен, недостајао му је заштитни печат, а теглице су имале и необичан мирис.
Почетни лабораторијски тестови на сличним теглама које је полиција заплијенила у Чешкој и Словачкој показали су присуство токсичне супстанце. У саопштењу нису наведени додатни детаљи.
Полиција је такође саопштила да су власти у Аустрији упозорене на ризик након истраге у Њемачкој.
Неименовани портпарол компаније "Шпар" саопштио је да повлачење производа била мјера предострожности и да је то утицало на 1.500 продавница у Аустрији, без утицаја на продајна мјеста на другим локацијама.
"Шпар" и Хип су савјетовали купцима да не конзумирају садржај тегли купљених у Аустрији.
Они су рекли да ће купци добити потпуни повраћај новца за враћене производе.
Полиција је савјетовала купцима да темељно оперу руке ако дођу у контакт са теглом, преноси Срна
