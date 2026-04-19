Аутор:

АТВ
19.04.2026 08:43

У првом дјиелу дана сунчано и топло, с вечери повремена киша

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ у првом дијелу дана биће претежно сунчано и топло, а касније послије подне на сјеверозападу наоблачење које ће до вечери донијети повремену кишу.

Увече и у ноћи ка понед‌јељку киша и пљускови ће се ширити од запада преко сјевера ка истоку. На југу остаје суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб и промјенљив, током дана западни и југозападни.

Максимална температура ваздуха од 21 до 26 степени Целзијусових, у вишим пред‌јелима од 16.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ сунчано вријеме уз малу облачност.

Температура измјерена у 8.00 часова: Бјелашница, Соколац и Хан Пијесак један, Рудо, Фоча, Рибник, Шипово и Сребреница три, Иван седло, Гацко и Чемерно четири, Нови Град, Кнежево и Мркоњић Град пет, Ливно, Сарајево, Вишеград и Бањалука шест, Билећа седам, Тузла, Србац, Приједор, Добој и Бијељина осам, Мраковица 10, Требиње 13 и Мостар 15 степени Целзијусових, преноси Срна

