Православни вјерници обиљежавају Томину недјељу - Мали Васкрс

Православна црква данас обиљежава Томину недјељу - прву недјељу послије Васкрса. Посвећена је Светом апостолу Томи и његовом невјерју које је замијенио вјером, након што је дотакао васкрслог Христа.
Свети Тома рођен је у Галилеји, један је од дванесторице апостола и једини је међу њима који није крио своју сумњу у Васкрсење Христово. Кроз ту његову невјерицу, због које је и назван Невјерни Тома, хришћанство је добило потврду тог чудесног догађаја. Наиме, апостол Тома није повјеровао осталим апостолима, који су рекли да су видјели Васкрслог Христа, па је огањ његове сумње постао огањ његове касније вјере.
Након чудесног догађаја Свети апостол Тома постао је један од најревноснијих апостола, који је својим животом посвједочио вјеру у Његово Васкрсење. Проповиједао је хришћанство у Персији и у Индији. Мученичком смрћу потврдио је своју неупитну вјеру у Христа Господа.
На данашњи дан завршава се такозвана Свијетла недјеља, односно првих седам дана по Васкрсу. Ови дани имају посебно мјесто у српском народном вјеровању и за њих се везује мноштво обичаја. Данашњи дан познат је и као Мали Васкрс, преноси РТРС
