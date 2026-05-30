Хегсет оштар према "савезницима": Европа да престане да моралише

30.05.2026 16:27

Фото: Tanjug / AP / Achmad Ibrahim

Амерички министар одбране Пит Хегсет поново је оштро прозвао европске савезнике Вашингтона, оптужујући их да су предуго игнорисали позиве за јачање сопствене одбране и позивајући их да се коначно уздрже од моралисања.

У свом обраћању на великој одбрамбеној конференцији у Сингапуру, познатој као Шангри-Ла дијалог, Хегсет је најавио доношење важних одлука везаних за безбједност у Европи, истовремено хвалећи азијске земље које су, према његовим ријечима, одавно схватиле да се темељ трајног партнерства не заснива на идеалистичким вриједностима већ на конкретном усклађивању националних интереса.

Он је нагласио да азијске државе дјелују одлучно заједно када им се интереси поклапају, док се у супротном прилагођавају прагматично и без драме, оцијенивши да би западна Европа могла много да научи из тог примјера.

Понављајући изузетно критичан став администрације америчког предсједника Доналда Трампа према Европљанима, Хегсет је оптужио европске пријестонице да се предуго држе празне глобалистичке реторике о међународном поретку заснованом на правилима, док су истовремено широм отварале своје границе и потпуно исцрпљивале сопствене војске.

Трамп већ дуже вријеме захтијева да Европа преузме већу одговорност за сопствену безбједност и жели да смањи америчко војно присуство на континенту, што је питање које је поново постало веома актуелно посљедњих недјеља након што су европске земље одбиле да подрже његов рат против Ирана.

Амерички министар одбране се пожалио да су пристојни апели европским савезницима да троше више на одбрану предуго били мртво слово на папиру, најављујући да ће Европа и НАТО морати брзо да донесу важне одлуке о којима ће се ускоро знати више.

Под притиском америчког предсједника, Алијанса је прошле године поставила циљ да чланице улажу чак пет одсто бруто домаћег производа у одбрану, али већина земаља је и даље далеко од тог циља, док је амерички државни секретар Марко Рубио на недавном састанку у Шведској потврдио Европљанима да ће морати да науче да живе са знатно мањим бројем америчких војника.

(Индекс)

