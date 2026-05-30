Хегсет оштар према "савезницима": Европа да престане да моралише

Аутор:АТВ
Коментари:5
Амерички министар одбране Пит Хегсет поново је оштро прозвао европске савезнике Вашингтона, оптужујући их да су предуго игнорисали позиве за јачање сопствене одбране и позивајући их да се коначно уздрже од моралисања.
У свом обраћању на великој одбрамбеној конференцији у Сингапуру, познатој као Шангри-Ла дијалог, Хегсет је најавио доношење важних одлука везаних за безбједност у Европи, истовремено хвалећи азијске земље које су, према његовим ријечима, одавно схватиле да се темељ трајног партнерства не заснива на идеалистичким вриједностима већ на конкретном усклађивању националних интереса.
Он је нагласио да азијске државе дјелују одлучно заједно када им се интереси поклапају, док се у супротном прилагођавају прагматично и без драме, оцијенивши да би западна Европа могла много да научи из тог примјера.
Понављајући изузетно критичан став администрације америчког предсједника Доналда Трампа према Европљанима, Хегсет је оптужио европске пријестонице да се предуго држе празне глобалистичке реторике о међународном поретку заснованом на правилима, док су истовремено широм отварале своје границе и потпуно исцрпљивале сопствене војске.
Secretary Hegseth delivered a sharp wake-up call to Europe while expressing strong optimism for the new Indo-Pacific alliances taking shape.— JJ🕊️ (@jesseyjay94) May 30, 2026
Out with the old, failed partnerships. In with fresh alliances built on real strength, shared responsibility, and allies who actually step… pic.twitter.com/MjP1w2Zl5n
Трамп већ дуже вријеме захтијева да Европа преузме већу одговорност за сопствену безбједност и жели да смањи америчко војно присуство на континенту, што је питање које је поново постало веома актуелно посљедњих недјеља након што су европске земље одбиле да подрже његов рат против Ирана.
Амерички министар одбране се пожалио да су пристојни апели европским савезницима да троше више на одбрану предуго били мртво слово на папиру, најављујући да ће Европа и НАТО морати брзо да донесу важне одлуке о којима ће се ускоро знати више.
Под притиском америчког предсједника, Алијанса је прошле године поставила циљ да чланице улажу чак пет одсто бруто домаћег производа у одбрану, али већина земаља је и даље далеко од тог циља, док је амерички државни секретар Марко Рубио на недавном састанку у Шведској потврдио Европљанима да ће морати да науче да живе са знатно мањим бројем америчких војника.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
49 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч3
Најновије
16
58
16
55
16
47
16
43
16
34
Тренутно на програму