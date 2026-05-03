Експлозија у Аустрији, рањено петоро дјеце

Петоро дјеце узраста између 10 и 14 година рањено је у експлозији за вријеме камповања у сјеверној Аустрији, саопштила је полиција.
Из полиције су навели да је експлодирала "ратна реликвија" која се налазила испод њихове логорске ватре.
За сада није позната тежина повреда дјеце, која су пребачена у дјечију болницу у оближњем граду Линцу.
Након експлозије, која се догодила синоћ, полиција је прегледала сусједно ложиште и пронашла још један предмет са експлозивом који су такође описали као "ратну реликвију".
Јединица за деактивирање бомби је позвана да се позабави експлозивним предметима.
"У току је истрага како би се утврдило како су се ратне реликвије нашле испод логорске ватре", наведено је у полицијском саопштењу.
Несрећа се догодила у подручју села Санкт Освалд код Фрајштата, гдје организоване омладинске групе често кампују. Дјеца су била дио групе која је дошла из другог дијела исте покрајине Горње Аустрије.
Иако се бомбе из Другог свјетског рата још увијек откривају у Аустрији, посебно током ископавања за грађевинске радове, несреће попут ових су ријетке.
