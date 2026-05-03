Брод са 1.9 милиона барела иранске нафте неопажено прошао поред америчке морнарице

Ирански супертанкер с теретом сирове нафте вриједним готово 220 милиона долара избјегао је амерички надзор и плови према Далеком истоку, извијестила је компанија ТенкерТрекерс (TankerTrackers). Према подацима те компаније, која прати кретање танкера, брод превози више од 1,9 милиона барела нафте, преноси агенција Анадолија.
„Супертанкер класе ВЛЦЦ (VLCC), у власништву Националне иранске танкерске компаније (National Iranian Tanker Company – NITC), који превози више од 1,9 милиона барела сирове нафте процијењене вриједности од готово 220 милиона долара, успио је избјећи америчку морнарицу и стићи на Далеки исток“, објавио је ТенкерТрекерс на друштвеној мрежи Икс (X).
Брод, идентификован као „ОГРОМАН“ (IMO број 9357183), посљедњи пут је забиљежен код Шри Ланке прије више од седам дана. Тренутно се креће кроз мореуз Ломбок у Индонезији и плови у смјеру острва Риау.
Према подацима о поморском саобраћају, танкер од 20. марта није емитовао сигнал Аутоматског идентификационог система (Automatic Identification System – AIS). Сигнал је искључен након што је брод напустио мореуз Малака, док је био на путу ка Ирану.
A National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertanker carrying over 1.9 million barrels (valued at nearly $220 million dollars) of crude oil has managed to evade the U.S. Navy and reach the Far East.— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 3, 2026
Her name is HUGE (9357183), and we last sighted her off Sri Lanka over a… pic.twitter.com/dBf7QzPVkB
