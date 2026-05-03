Logo
Large banner

Брод са 1.9 милиона барела иранске нафте неопажено прошао поред америчке морнарице

Аутор:

АТВ
03.05.2026 16:12

Коментари:

0
Брод са 1.9 милиона барела иранске нафте неопажено прошао поред америчке морнарице
Фото: Printscreen/X

Ирански супертанкер с теретом сирове нафте вриједним готово 220 милиона долара избјегао је амерички надзор и плови према Далеком истоку, извијестила је компанија ТенкерТрекерс (TankerTrackers). Према подацима те компаније, која прати кретање танкера, брод превози више од 1,9 милиона барела нафте, преноси агенција Анадолија.

„Супертанкер класе ВЛЦЦ (VLCC), у власништву Националне иранске танкерске компаније (National Iranian Tanker Company – NITC), који превози више од 1,9 милиона барела сирове нафте процијењене вриједности од готово 220 милиона долара, успио је избјећи америчку морнарицу и стићи на Далеки исток“, објавио је ТенкерТрекерс на друштвеној мрежи Икс (X).

Путовање без сигнала

Брод, идентификован као „ОГРОМАН“ (IMO број 9357183), посљедњи пут је забиљежен код Шри Ланке прије више од седам дана. Тренутно се креће кроз мореуз Ломбок у Индонезији и плови у смјеру острва Риау.

Према подацима о поморском саобраћају, танкер од 20. марта није емитовао сигнал Аутоматског идентификационог система (Automatic Identification System – AIS). Сигнал је искључен након што је брод напустио мореуз Малака, док је био на путу ка Ирану.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

танкер

Нафта

Иран

Америчка морнарица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује током утакмице Ла Лиге између Реал Бетиса и Реал Мадрида у Севиљи, Шпанија, у петак, 24. априла 2026. године.

Фудбал

Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

25 мин

0
Слон

Свијет

"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

31 мин

0
Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Наука и технологија

Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

38 мин

0
Авион

Занимљивости

Родио се на небу па добио име по пилоту

45 мин

0

Више из рубрике

Слон

Свијет

"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

31 мин

0
Ухапшен осумњичени за тровање Хип кашица, тражио два милиона евра

Свијет

Ухапшен осумњичени за тровање Хип кашица, тражио два милиона евра

1 ч

0
Експлозија у Аустрији, рањено петоро дјеце

Свијет

Експлозија у Аустрији, рањено петоро дјеце

2 ч

0
Експлозија у Бристолу: Има мртвих, становништво хитно евакуисано

Свијет

Експлозија у Бристолу: Има мртвих, становништво хитно евакуисано

3 ч

0

  • Најновије

16

15

Песков: Цијене нафте порашће још више

16

12

Брод са 1.9 милиона барела иранске нафте неопажено прошао поред америчке морнарице

16

06

Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

16

00

"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

15

53

Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner