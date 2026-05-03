Родио се на небу па добио име по пилоту

Авион компаније Ита Ервејз, Ербас А321нео, полетио је из Дакара за Рим у ноћи између 29. и 30. априла са 155 путника, али се вратио са још једним. На лету АЗ855 рођен је дјечак Мохамед Алесандро. Капетан авиона, Алесандро Ванучи (52), рекао је да посада није обавјештена да је међу путницима жена у седмом мјесецу трудноће. У кокпиту га је пратио први официр Филип Стојменов (34), пише Коријере дела Сера.
Драма је почела у 2:47 ујутру по италијанском времену. „Сат и шест минута након полетања, шеф кабинског особља ме је позвао и рекао да се једна путница не осјећа добро“, препричава Ванучи. „Питао сам је како је и да ли јој је потребна медицинска помоћ.“ Догађаји су се затим одвијали веома брзо. Само три минута касније, стигла је нова информација: путници је пукао водењак.
Помоћ на 10.000 метара
Док је кабинско особље лијечило жену, двије путнице, италијанска докторка Антонијета Серино и француска медицинска сестра Анаис Жандрот, притекле су јој у помоћ. Њихова помоћ је била кључна.
Истовремено, пилоти су почели да прикупљају метеоролошке податке и информације о најближим аеродромима дуж руте. „Онда сам отишао да провјерим ситуацију“, сјећа се Ванучи. Замолио је љекара за процјену и колико је порођај био близу.
У том тренутку, пилоти су се суочили са два изазова. Први је била неизвјесност. „Нисмо знали у каквом ће стању бити беба јер је у питању био превремени порођај“, рекао је командант. Други проблем је био положај летјелице.
„Били смо изнад Мауританије, у пустињском региону Западне Сахаре.“ Ванучи објашњава зашто је ово било посебно изазовно: „Одлука о преусмјеравању зависи од положаја и фазе лета. Обично постоје одговарајући алтернативни аеродроми дуж руте, али у овом случају смо били у изолованом подручју, па је ситуација била сложенија.“
Након процјене ситуације, пилоти су одлучили да се врате у Дакар. Командант је одмах контактирао оперативни центар у Риму путем сателита и затражио да службе за хитне случајеве буду спремне да приме авион. „Размишљао сам о мајци и дјетету и која је одлука била најбоља у том тренутку“, рекао је.
У међувремену, родио се дјечак. Његова мајка, поред имена Мохамед, дала му је и име Алесандро у част команданта. „Обавијестили смо путнике о срећном догађају и сви су аплаудирали“, сјећа се пилот. „То су емоције које ћу памтити до краја живота.“
Ванучи је додао да је ово први такав случај у његовој каријери. „Сусретао сам се са разним медицинским ситуацијама током летова, али ниједна није била овако посебна и осјетљива“, рекао је.
Ово је такође прва беба рођена на лету компаније Ита Ервејз. Након слетања у Дакар и бриге о мајци и детету, авион је неколико сати касније наставио путовање ка Риму. Дјечак, син сенегалске мајке, рођен у мауританском ваздушном простору на италијанском авиону регистрованом у Ирској, постао је најмлађи путник који је завршио једно путовање и започео друго, путовање живота.
