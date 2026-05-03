Logo
Large banner

Родио се на небу па добио име по пилоту

Аутор:

АТВ
03.05.2026 15:46

Коментари:

0
Авион
Фото: pexels/ Mathew Browne

Авион компаније Ита Ервејз, Ербас А321нео, полетио је из Дакара за Рим у ноћи између 29. и 30. априла са 155 путника, али се вратио са још једним. На лету АЗ855 рођен је дјечак Мохамед Алесандро. Капетан авиона, Алесандро Ванучи (52), рекао је да посада није обавјештена да је међу путницима жена у седмом мјесецу трудноће. У кокпиту га је пратио први официр Филип Стојменов (34), пише Коријере дела Сера.

Драма је почела у 2:47 ујутру по италијанском времену. „Сат и шест минута након полетања, шеф кабинског особља ме је позвао и рекао да се једна путница не осјећа добро“, препричава Ванучи. „Питао сам је како је и да ли јој је потребна медицинска помоћ.“ Догађаји су се затим одвијали веома брзо. Само три минута касније, стигла је нова информација: путници је пукао водењак.

Помоћ на 10.000 метара

Док је кабинско особље лијечило жену, двије путнице, италијанска докторка Антонијета Серино и француска медицинска сестра Анаис Жандрот, притекле су јој у помоћ. Њихова помоћ је била кључна.

Истовремено, пилоти су почели да прикупљају метеоролошке податке и информације о најближим аеродромима дуж руте. „Онда сам отишао да провјерим ситуацију“, сјећа се Ванучи. Замолио је љекара за процјену и колико је порођај био близу.

Тешка одлука због пустиње

У том тренутку, пилоти су се суочили са два изазова. Први је била неизвјесност. „Нисмо знали у каквом ће стању бити беба јер је у питању био превремени порођај“, рекао је командант. Други проблем је био положај летјелице.

„Били смо изнад Мауританије, у пустињском региону Западне Сахаре.“ Ванучи објашњава зашто је ово било посебно изазовно: „Одлука о преусмјеравању зависи од положаја и фазе лета. Обично постоје одговарајући алтернативни аеродроми дуж руте, али у овом случају смо били у изолованом подручју, па је ситуација била сложенија.“

Повратак у Дакар

Након процјене ситуације, пилоти су одлучили да се врате у Дакар. Командант је одмах контактирао оперативни центар у Риму путем сателита и затражио да службе за хитне случајеве буду спремне да приме авион. „Размишљао сам о мајци и дјетету и која је одлука била најбоља у том тренутку“, рекао је.

Дјечак рођен у рају

У међувремену, родио се дјечак. Његова мајка, поред имена Мохамед, дала му је и име Алесандро у част команданта. „Обавијестили смо путнике о срећном догађају и сви су аплаудирали“, сјећа се пилот. „То су емоције које ћу памтити до краја живота.“

Ванучи је додао да је ово први такав случај у његовој каријери. „Сусретао сам се са разним медицинским ситуацијама током летова, али ниједна није била овако посебна и осјетљива“, рекао је.

Ово је такође прва беба рођена на лету компаније Ита Ервејз. Након слетања у Дакар и бриге о мајци и детету, авион је неколико сати касније наставио путовање ка Риму. Дјечак, син сенегалске мајке, рођен у мауританском ваздушном простору на италијанском авиону регистрованом у Ирској, постао је најмлађи путник који је завршио једно путовање и започео друго, путовање живота.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

беба

пилот

авион

летови

рођена беба у авиону

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

авион њемачка авио компанија

Свијет

"Луфтханза" пронашла изгубљеног "Оскара"

1 д

0
Авион

Свијет

Авио-компанија престаје са радом: Сви летови отказани

1 д

0
Срушени авион Цесна виђен је у шумовитом подручју на путу Раунд Рок у Вимберлију, Тексас, у петак, 1. маја 2026. године.

Свијет

Стравична трагедија: Срушио се авион са играчима, нема преживјелих

1 д

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Огласио се МУП о принудном слијетању авиона на Влашић

2 д

0

Више из рубрике

Пас

Занимљивости

Зашто пси једу траву: Ветеринар објашњава три најчешћа разлога

1 ч

0
дрвена кашика кухиња

Занимљивости

Чему служи рупа у варјачи? Овај детаљ није декорација, има своју сврху и тајни је адут у кухињи

22 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

1 д

0
Љубав

Занимљивости

Један знак овог викенда улази у најинтензивније дане у години

1 д

0

  • Најновије

16

15

Песков: Цијене нафте порашће још више

16

12

Брод са 1.9 милиона барела иранске нафте неопажено прошао поред америчке морнарице

16

06

Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

16

00

"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

15

53

Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner