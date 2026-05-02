Авио-компанија престаје са радом: Сви летови отказани

Америчка авио-компанија Спирит ерлајнс објавила је да обуставља све операције након што није успјела да обезбиједи планирану државну помоћ од 500 милиона долара.
Компанија је саопштила да је започела "постепено гашење пословања" и да су сви летови отказани, уз напомену да путници не треба да долазе на аеродроме.
"Сви летови компаније Спирит су отказани и путници не би требало да долазе на аеродром", наводи се у саопштењу и додаје да ће бити аутоматски обрађен повраћај новца за сваки лет који је купљен преко авио-компаније кредитном или дебитном картицом.
Авио-компанија је поставила веб страницу како би одговорила на питања у вези са процесом обустављања летова, преноси ЦБС њуз.
Спирит Аирлинес, нискотарифни превозник са базом на Флориди, посљедњих година је имао озбиљне финансијске проблеме, укључујући два поступка стечаја од 2024. године.
У саопштењу компаније наводи се да су нагли раст цијена горива и енергетска криза, дјелимично повезана са ратним сукобима између САД и Ирана, додатно погоршали финансијску ситуацију.
Преговори о државној помоћи, који су укључивали и план да америчка влада преузме већински удио од 90 одсто у компанији, пропали су након неслагања са повјериоцима.
"У марту 2026. године постигли смо договор са нашим власницима обвезница о плану реструктурирања који би нам омогућио да постанемо компанија која може да послује у будућности. Међутим, изненадни и континуирани раст цијена горива посљедњих седмица нам је на крају оставио другу алтернативу осим да наставимо гашење компаније", навео је директор Спирит ерлајнса Дејв Дејвис.
Новчане резерве компаније Спирит су се смањиле посљедњих дана јер су преговори са владом пропали, према више извора упознатих са дискусијама. Неки од власника обвезница компаније Спирит, укључујући компанију Цитадел и Арес Менаџмент Корп, противили су се споразуму, рекли су амерички званичници раније за ЦБС њуз.
Авио-индустрија се суочава са већим трошковима због раста цијена енергије, што подстиче превознике да повећају цијене карата и скрате непрофитабилне руте. До тренутка када је Спирит поднио први захтјев за банкрот у новембру 2024. године, компанија је изгубила више од 2,5 милијарди долара од почетка 2020. године.
У 2025. години, Спирит је укинуо скоро 4.000 радних мјеста и 200 рута које нису оствариле очекиване резултате, завршивши годину са око 7.500 запослених, укључујући 2.000 пилота и 3.000 стјуардеса, према посљедњем годишњем извјештају.
Компанија Спирит је поново поднијела захтјев за банкрот у августу 2025. године.
Према писању америчких медија, администрација предсједника САД Доналда Трампа разматрала је спасавање компаније, али је одустала када није постигнут договор о условима.
Компанија је у претходним годинама значајно смањила број запослених и линија, а њен модел пословања заснивао се на јефтиним летовима без додатних услуга, преноси Танјуг.
