Logo
Large banner

Развијају се нове технике напада: Војни удари одлазе у прошлост, уништење стиже ИЗНУТРА

Аутор:

АТВ
02.05.2026 09:50

Коментари:

0
Тенк Леопард 2 А6 демонстрира своје могућности током посјете њемачког канцелара Фридриха Мерца војсци у бази Бундесвера у Минстеру, Њемачка, у четвртак, 30. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Амерички генерал-пуковник Стивен Скленка изнио је мрачна предвиђања о развоју ратовања и промјенама тактика. Његова предвиђања су умногоме реалистична јер тврди да почетак будућих сукоба неће бити традиционалан, него би могао започињати изнутра.

Скленка, који је као бивши замјеник команданта за Индо-Пацифик (INDOPACOM) годинама непосредно пратио потезе Пекинга (Беијинг), одлучно одбацује укоријењене тврдње да је Кина тек “приближна” пријетња Сједињеним Америчким Државама. Према његовим ријечима, такво размишљање представља опасно самозаваравање, јер Кина данас равноправно парира САД-у у готово свим сегментима моћи и глобалног утицај, наводи портал Вор зон.

Визија Кине

Он наглашава да визија кинеског предсједника Си Ђинпинга не подразумијева само доминацију у азијском региону, већ темељну промјену свјетског поретка у којем би Кина заузела, како сматрају, своје “природно” мјесто на врху.

Те амбиције за повратком статуса “Централног краљевства” из темеља мијењају перцепцију савременог ратовања. За америчке снаге то значи крај периода у којем су имале неупитну надмоћ.

Као примјер буђења из илузија, Скленка наводи актуелну операцију “Епски бијес” и сукоб с Ираном, који је разоткрио неугодну реалност: чак и држава средње војне снаге може нанијети огромну штету америчким базама и савезницима користећи асиметричне методе, попут масовне употребе дронова и балистичких пројектила.

Иран као експеримент

Иран је, како истиче, постао својеврсни експериментални примјер који показује како држава с ограниченим ресурсима може озбиљно угрозити технолошки надмоћнијег противника. То је натјерало америчке стратеге да базе – било на Блиском истоку или на територији САД-а – престану сматрати сигурним позадинским зонама.

Скленка инсистира да се војне базе морају трансформирати у активне борбене системе, третиране једнако озбиљно као јединице на првој линији. Данас су управо оне међу првим метама.

Када се такве лекције примијене на могући сукоб с Кином, изазови постају готово незамисливи. За разлику од Ирана, Кина располаже огромном индустријском снагом која је већ годинама у стању сталне ратне спремности.

Њена производња бродова, челика, ријетких минерала и сателита надмашује остатак свијета, а бродограђевни капацитети, према појединим процјенама, чак су и до 230 пута већи од америчких.

Нуклеарне подморнице

Пекинг истовремено убрзано развија нуклеарне подморнице, шири нуклеарни арсенал те интензивно улаже у технологије засноване на вјештачкој интелигенцији и ројевима дронова, с циљем постизања потпуне технолошке доминације.

Скленка отворено признаје да се ниједан амерички војник до сада није суочио с противником који истовремено угрожава америчку надмоћ у свим доменима – копненом, поморском, свемирском и кибернетичком.

У таквим околностима, побједник неће нужно бити онај ко има најнапредније оружје, већ онај ко може дугорочно одржати и пројицирати своју силу упркос сталним и интензивним нападима.

Ни најсавременији системи неће имати вриједност уколико јединице буду онеспособљене већ унутар властитих база.

Најдраматичнија промјена, према Скленки, односи се на сам почетак будућих сукоба. Он сматра да први удар неће бити испаљен пројектилом у Јужном кинеском мору или Тајванском мореузу.

Умјесто тога, рат би могао започети на потпуно неочекиваним мјестима: кибернетичким нападима који обарају електричне мреже унутар САД-а, софистицираним кампањама дезинформација усмјереним на породице војника или ројевима дронова лансираних из возила паркираних тик уз војне објекте.

Осмишљени напади

Такви напади, осмишљени да изазову хаос и дезоријентацију, могли би имати стратешки једнако разоран учинак као и класични војни удари.

Зато Скленка закључује да ће се Америка убудуће морати борити првенствено за властите базе, а не само из њих, напуштајући застарјеле војне доктрине из осамдесетих и деведесетих година прошлог вијека, пише Вор Зон.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ратовање

Кина

Америка

Стивен Скленка

предвиђања

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јача сукоб Трампа и Мерца: Америка повлачи војску из Њемачке

Свијет

Јача сукоб Трампа и Мерца: Америка повлачи војску из Њемачке

4 ч

0
Брисел: САД показују да су непоуздан партнер

Економија

Брисел: САД показују да су непоуздан партнер

15 ч

0
Берлин протести 1. мај

Свијет

Више од 12.000 људи на првомајским демонстрацијама у Берлину

16 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Економија

Трамп креће у нови царински рат против ЕУ: Уводи царине од 25 одсто на аутомобиле и камионе

17 ч

0

Више из рубрике

Премијерка Италије

Свијет

Мелони: Ово је друга најдуговјечнија влада у историји републике

2 ч

0
Британски премијер Кир Стармер, лијево, састаје се са припадницима екипа за хитне интервенције из Шомрима у сјеверозападном Лондону током посјете Голдерс Грину, сјеверозападном Лондону, у четвртак, 30. априла 2026. године, након напада у сриједу у којем су два мушкарца избодена ножем.

Свијет

Британија разматра забране пропалестинских протеста

3 ч

0
Дмитријев: Америчке царине на аутомобиле фаталан ударац за ЕУ

Свијет

Дмитријев: Америчке царине на аутомобиле фаталан ударац за ЕУ

3 ч

0
Срушени авион Цесна виђен је у шумовитом подручју на путу Раунд Рок у Вимберлију, Тексас, у петак, 1. маја 2026. године.

Свијет

Стравична трагедија: Срушио се авион са играчима, нема преживјелих

3 ч

0

  • Најновије

12

13

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

12

12

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

12

12

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

12

09

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

11

53

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner