Брисел: САД показују да су непоуздан партнер

01.05.2026 20:58

Најава америчког предсједника Доналда Трампа о повећању царина на аутомобиле из ЕУ показује да су САД непоуздан трговински партнер, изјавио је предсједник трговинског одбора Европског парламента Бернд Ланге.

„Овај најновији потез показује колико је америчка страна непоуздана. Овако се не опходимо према блиским партнерима. Сада можемо само да одговоримо са највећом јасноћом и чврстином, ослањајући се на снагу наше позиције“, рекао је Ланге.

Он је додао да је Трампово понашање „неприхватљиво“ и да ЕУ поштује оквирни трговински споразум склопљен са САД у Шкотској прошле године којим је наметнута увозна царина од 15 одсто на већину робе из ЕУ.

Ланге је напоменуо да су САД више пута прекршиле споразум, „на примјер са преко 400 производа који садрже челик и алуминијум, који сада подлијежу просјечној царини од 26 одсто“.

