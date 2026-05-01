Расту цијене нафте

Аутор:

АТВ
01.05.2026 08:57

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Фјучерси нафте марке "брент" за јул порасли су за 1,04 долара, на 111,44 долара по барелу, док су фјучерси нафте марке "вест Тексас" порасли за 41 цент, на 105,48 долара по барелу, као посљедица иранске блокаде Ормуског мореуза, и америчке блокаде иранских лука за извоз сирове нафте.

Цијене нафте расту од краја фебруара када су Сједињене Америчке Државе и Израел напале Иран, што је довело до затварања Ормуског мореуза и прекида испорука око једне петине свјетских залиха нафте и течног природног гаса, преноси Ројтерс.

Цијене нафте марке "брент" порасле су за 50 одсто само у марту.

цијене нафте

цијене нафте

Нафта

Барел нафте

Иран

Ормуски мореуз

