Стравична трагедија: Срушио се авион са играчима, нема преживјелих

Мали авион који је превозио чланове пиклбол клуба на турнир срушио се у четвртак навече у Тексасу у близини градића Вимберли, а у несрећи је погинуло свих пет особа које су се налазиле у летјелици.
Иако полиција још није званично објавила имена настрадалих, клуб "Amarillo Pickleball" потврдио је да су жртве њихови дугогодишњи чланови. Према ријечима локалног полицајца Билија Реја, пилот и четири путника проглашени су мртвима одмах на мјесту несреће, која се догодила око 23 сата у брдовитом предјелу познатом као Тексас Хил, преноси Фокс њуз.
Plane carrying pickleball players crashes in Texas Hill Country, killing all 5 on board https://t.co/kmd8PVYgGo— Chicago Tribune (@chicagotribune) May 2, 2026
Ова трагедија има и додатну тежину јер је истовремено из Амарила полетио још један авион са остатком тима. Док је прва летјелица нестајала са радара, други авион је сигурно слетио на аеродром у Њу Бронфелсу. Аудио снимци контроле летења забиљежили су тренутке неизвјесности у којима пилот другог авиона јавља да нема контакт са колегама, док контролор лета одговара да је летјелица почела да се креће неправилно прије него што се сигнал потпуно изгубио.
Непосредно прије несреће, барем један пилот у близини потврдио је да је ухватио сигнал уређаја за хитну локацију, што је био јасан знак да је авион у невољи. Иако су два сата након пада забиљежене јаке олује са грмљавином, у самом тренутку несреће вријеме је било претежно облачно. Федералне власти су започеле опсежну истрагу како би се утврдило да ли су временски услови или технички квар довели до ове фаталне несреће, преноси Аваз.
